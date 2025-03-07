Сколько денег нужно на индексацию пенсий и будут ли задержки: ответ Минсоцполитики — Finance.ua

Сколько денег нужно на индексацию пенсий и будут ли задержки: ответ Минсоцполитики Сегодня 12:02

Сколько денег нужно на индексацию пенсий и будут ли задержки: ответ Минсоцполитики

На плановую индексацию пенсий украинцам с 1 марта предусмотрено 57,5 ​​млрд гривен. Никаких задержек не ожидается.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона.

«Пенсионеры уже начали получать повышенные пенсионные выплаты. С 4 марта первые украинцы получили уже проиндексированные пенсии. В целом по состоянию на сейчас (на 6 марта) мы уже выплатили пенсии 2,5 миллионам человек, и на эту повышенную пенсию было направлено практически 20 млрд гривен», — сказала она.

По ее словам, «на эти расходы полностью средства есть».

Дополнительно предусмотрено 57,5 ​​млрд гривен, из которых зарезервировано 35,2 млрд гривен за счет соцстраха, а 22 млрд гривен из средств государственного бюджета.

«Поэтому никаких задержек или недоплат или каких-либо других вещей, которые не позволили бы людям пожилого возраста получать свои своевременно заработанные выплаты, нет. Мы всё будем выплачивать по графику с учетом индексации», — сообщила Жолнович.

Справка Finance.ua:

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года произвел перерасчет пенсий.

4 марта первые пенсионеры стали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев.

В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет на 9,6% с 5789 гривен до 6345 гривен.

Пенсионный фонд Украины произведет перерасчет автоматически. Пенсионерам никуда обращаться не нужно.

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