Кабмин исключил военнообязанных женщин из расчета квоты для бронирования — Finance.ua

Кабмин исключил военнообязанных женщин из расчета квоты для бронирования Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Кабмин исключил военнообязанных женщин из расчета квоты для бронирования

Правительство Украины в обновленном порядке бронирования от мобилизации сохранило базовую квоту бронирования на уровне 50% от количества военнообязанных на предприятии или в учреждении, однако исключило из общего числа военнообязанных для ее расчета женщин.

Соответствующий порядок утвержден постановлением Кабинета Министров № 1332 от 22 ноября, которое опубликовано на правительственном портале.

Согласно ему, из общего числа военнообязанных для расчета квоты также исключаются отдельные категории госслужащих, а также главы местных советов.

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Соответствующие изменения могут повлиять на допустимое количество забронированных в отдельных отраслях, где большое количество военнослужащих-женщин, например в фармацевтике.

Как сообщалось, Кабмин 8 октября по инициативе Минобороны решил приостановить бронирование для проведения аудита решений по предоставлению статуса критически важных предприятий. Опубликованное постановление возобновляет бронирование через портал «Дія» после 1 декабря этого года, а ранее выданные бронирования действуют до срока их окончания, но не позднее 28 февраля 2025 года.

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Предполагается, что в 10-дневный срок после принятия постановления министерства, ведомства, областные госадминистрации пересмотрят критерии критически важных предприятий, после чего согласуют их с Минэкономики и Минобороны. На пересмотр всех ранее выданных статусов критически важных предприятий с учетом новых критериев документ отводит министерствам, ведомствам и ОГА (ОВА) три месяца.

Общее количество забронированных в Украине составляет около 850 тыс., которые работают в 20 тыс. компаний.

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