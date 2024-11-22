Мобилизация в Украине: как менялось количество забронированных работников — Finance.ua
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Мобилизация в Украине: как менялось количество забронированных работников

Казна и Политика
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Мобилизация в Украине: как менялось количество забронированных работников
Мобилизация в Украине: как менялось количество забронированных работников
Правительство в течение месяца проводило аудит решений по предоставлению предприятиям статуса критически важных для экономики и теперь меняет правила бронирования работников от мобилизации. С 1 декабря весь процесс будет осуществляться через портал «Дія», а критерии критичности предприятий должны согласовываться с Минэкономики и Минобороны. Для частного сектора обязательным будет зарплатный критерий (средняя зарплата в компании и забронированного сотрудника не менее 2,5 минимальных или 20 тысяч гривен) и отсутствие долгов перед бюджетом.
Как менялось количество забронированных военнообязанных работников, проанализировали журналисты «Слово и дело».
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
На октябрь 2022 года, по данным Министерства экономики, в Украине было забронировано от мобилизации более 700 тысяч военнообязанных.
После того, как правительство в начале 2023-го ввело новые правила, количество забронированных работников снизилось до 528 тысяч человек. По информации издания Forbes, больше всего забронированных было в энергетической отрасли — 163 тысячи человек.
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В сфере транспорта было забронировано 76 тысяч военнообязанных, в агропромышленном секторе — 63 тысячи, промышленность — 33 тысячи, ОПК — 28 тысяч, медицина — 24 тысячи, ІТ — 11 тысяч, финансы — 8 тысяч, другие сферы — 44 тысячи. Также бронь получили 45 тысяч сотрудников областных и районных администраций и 33 тысячи — ЦОИВ.
В июле этого года от мобилизации было забронировано около 600 тысяч человек. Тогда на портале «Дія» заработал сервис электронного бронирования военнообязанных, и к августу количество забронированных выросло до 930 тысяч.
В начале октября стало известно, что правительство проводит аудит решений по бронированию. СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский возмутился тем, что забронировано полтора миллиона человек (вице-премьер Юлия Свириденко уверяет, что такой цифры никогда не было, а на пике было 950 тысяч забронированных).
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Аудит провели в 20 000 предприятий. Как сообщили «Экономической правде» в Кабмине, по итогам проверки было отменено бронирование около 3% военнообязанных.
Выявленные нарушения касались критериев критичности предприятия, чаще всего злоупотребляли зарплатным критерием. Например, повышали зарплату работникам перед получением статуса критического предприятия, а затем снижали.
По состоянию на конец октября забронировано от мобилизации 906 тысяч человек.
По материалам:
Слово і Діло
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