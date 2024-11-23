С декабря бронирование работников от мобилизации будет происходить через портал «Дія» — Finance.ua

С декабря бронирование работников от мобилизации будет происходить через портал «Дія»
С 1 декабря 2024 года процедура бронирования работников от мобилизации будет доступна только в электронном формате через портал «Дія».
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.
«Теперь с 1 декабря возобновляется сам процесс бронирования через портал „Дія“. То есть не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате», — отметил Федоров.
По словам Федорова, такой подход обеспечит оперативность в предоставлении статуса бронирования и его отражении в системе.
Какие компании смогут воспользоваться услугой
Воспользоваться услугой смогут только компании, которые подтвердят свой статус критически важных по новым правилам.
Соответствующее постановление будет регулировать порядок подтверждения статуса после его публикации.
Напомним, в приложении «Армия+» появилась возможность оформить электронный рапорт на перевод военных между частями. Перевод будет возможен не чаще одного раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.
Минобороны планирует запустить Общенациональную программу поддержки военнослужащих «Плюсы». В рамках программы военные смогут получать бонусы, скидки, приоритетные возможности закупки разных продуктов.
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