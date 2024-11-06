Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения — Finance.ua
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Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения

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Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения
Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения
Президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой Украины законы о мобилизации и продлении военного положения в стране.
Речь идет о соответствующих законопроектах № 12 151 и № 12 152.
Как свидетельствует карточки законопроектов, они были возвращены в Верховную Раду с подписью президента 6 ноября 2024 года.
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Что предусмотрено?

  • Законопроект № 12 151 предусматривается продлить срок действия военного положения в Украине с 05:30 10 ноября сроком на 90 суток.
  • Законопроект № 12 152 предусматривает продление с 10 ноября срока проведения общей мобилизации на 90 суток.
Таким образом, как следует из законопроектов, оба эти срока продлили до 7 февраля 2025 года.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей Украине. Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.
По материалам:
Finance.ua
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