Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения — Finance.ua

Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения
Президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой Украины законы о мобилизации и продлении военного положения в стране.
Как свидетельствует карточки законопроектов, они были возвращены в Верховную Раду с подписью президента 6 ноября 2024 года.
Что предусмотрено?
- Законопроект № 12 151 предусматривается продлить срок действия военного положения в Украине с 05:30 10 ноября сроком на 90 суток.
- Законопроект № 12 152 предусматривает продление с 10 ноября срока проведения общей мобилизации на 90 суток.
Таким образом, как следует из законопроектов, оба эти срока продлили до 7 февраля 2025 года.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей Украине. Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.
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