Как предлагают изменить очередность мобилизации граждан — Finance.ua

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Как предлагают изменить очередность мобилизации граждан

Казна и Политика
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Как предлагают изменить очередность мобилизации граждан
Как предлагают изменить очередность мобилизации граждан
Экономическое бронирование можно ввести путем включения в закон о мобилизации принципа очередности, в результате действия которого работающие на экономику окажутся не первыми, а последними в очереди на мобилизацию.
Об этой инициативе сообщила председатель комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в рамках форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: инклюзивные институции и экономические свободы».
«Если потребуется, то воевать будем мы все, в том числе все бизнесы. Но когда придет такая очередь, когда нужно будет из экономики людей забирать», — заявила она.
Галина Третьякова призвала в первую очередь мобилизовывать всех, кто умеет обращаться с оружием, в том числе военных пенсионеров. «Нужно сначала привлекать тех, кто знает, как стрелять, тех, кто профессионально этим занимался. Это в первую очередь военные пенсионеры. Их у нас 150 тыс. И мы должны в первую очередь мобилизовывать их», — сказала она.
По ее словам, из всех военных пенсионеров есть 150 тыс. человек, которые не являются людьми с инвалидностью и не достигли 60-летнего возраста. «У нас военнослужащие выходят на пенсию после 25 лет выслуги, то есть выходят на пенсию в промежуток с 35 до 45 лет. Эти военные пенсионеры, которые получают пенсию, не работают нигде и не принадлежат к Вооруженным Силам Украины. Мы выделили эти 150 тыс. человек и передали господину Немчинову, который занимается мобилизацией вместе с Министерством обороны, но „воз и ныне там“», — отметила Галина Третьякова.
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Затем нужно мобилизовывать действующих правоохранителей. «Во вторую очередь мы должны постепенно тех, кто работает в Нацполиции, в Управлении государственной охраны, размещать на фронт, а их заменять гражданскими, которых обучать через УГО. Плюс те, кто в защите судебной администрации. Также около 70 тыс. человек, которые из МВД занимаются охраной государственного порядка с пограничниками вместе», — перечислила депутат.
Следующая очередь мобилизации — владельцы оружия. «И, наконец, у нас 700 тыс. человек, которые являются владельцами оружия. Их проще научить, они умеют стрелять», — отметила она.
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По ее предложению, только при мобилизации 80% представителей каждого кластера можно начинать мобилизацию в следующем кластере.
Безработные также должны пойти на фронт, а не те, кто работает «в белую»
«У Министерства обороны есть данные по всем людям, которые есть в Украине. И нужно брать в первую очередь неработающих. В первую очередь ТЦК должна брать тех, кто в Государственном центре занятости состоит на учете», — сказала Галина Третьякова.
Более подробная ситуация с военными пенсионерами:
Как предлагают изменить очередность мобилизации граждан
По материалам:
Фінансовий клуб
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