Мобилизация вызвала дефицит водителей в транспортно-логистической сфере в 25% — Finance.ua

Мобилизация вызвала дефицит водителей в транспортно-логистической сфере в 25% Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Мобилизация вызвала дефицит водителей в транспортно-логистической сфере в 25%, freepik.com

В транспортно-логистической сфере в Украине из-за мобилизации дефицит водителей достигает 25% потребности, в сфере пассажирских перевозок в городах — до 30%.

Об этом заявил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач на презентации пилотного проекта по подготовке женщин — водителей фур.

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«25% (дефицит водителей фур. — Ред.) — это предварительная цифра, которую мы собрали с перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта», — сказал Деркач.

В сфере общественного пассажирского транспорта, по его словам, не хватает около 30% водителей — около 6 тыс. из 14 тыс. необходимых отраслей специалистов.

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По словам Деркача, компании, имеющие транспортные подразделения в своей структуре, самостоятельно обучают женщин, желающих работать водителями грузовых автомобилей.

Также, министерство и Фонд институционального развития при поддержке USAID реализует проект по подготовке женщин-дальнобойщиц. К участию уже отобрано 100 участниц из более тысячи подавших анкеты. Проект поддерживают 25 крупных украинских работодателей, готовых принять женщин на работу — среди них «Укрпочта», «Новая почта», Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy и другие.

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«Мы не стремились этим проектом закрыть все вакансии. Понимаем, что глобально эту ситуацию не решит. Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузового автомобиля в глазах работодателей — показать, что это возможно и может быть выходом из ситуации. Да и сами женщины, которые раньше о профессии дальнобойщицы не задумывались, считали ее исключительно мужской, мотивированы рассмотреть ее для себя», — сказал Деркач.

Кроме того, продолжена регистрация на пилотный проект по подготовке женщин водителей пассажирских автобусов She Drives, который уже поддержали 10 компаний-работодателей. Женщины уже подали в проект около 200 заявок.

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