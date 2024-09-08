100 женщин из четырех городов Украины смогут стать водителями грузовиков: как принять участие в проекте — Finance.ua
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100 женщин из четырех городов Украины смогут стать водителями грузовиков: как принять участие в проекте

Личные финансы
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100 женщин из четырех городов Украины смогут стать водителями грузовиков: как принять участие в проекте
100 женщин из четырех городов Украины смогут стать водителями грузовиков: как принять участие в проекте, Фото: freepik
В Украине запущен пилотный проект по подготовке женщин-водителей грузовиков.
Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.
Целью инициативы является расширение профессионального потенциала женщин в сфере перевозок.
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Проект будет фокусироваться на утверждении гендерного равенства в профессии и удовлетворении потребности на рынке труда в водителях-дальнобойщиках благодаря привлечению женщин.

Детали проекта

В рамках инициативы запланировано обучение 100 женщин, которые после завершения курса получат необходимую квалификацию и водительские права категории «С» или «СЕ».
Обучение будет проходить в четырех городах Украины:
  • Киеве;
  • Тернополе;
  • Ровно;
  • Хмельницком.
Это позволяет участницам из разных регионов присоединиться к проекту и получить новые навыки.
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Как принять участие

Этот проект открывает двери для женщин, желающих изменить свою жизнь, обрести новую профессию и присоединиться к тем, кто двигает экономику страны на дальнобойных маршрутах.
Больше деталей об условиях отбора и самом проекте можно найти на сайте.
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По материалам:
Finance.ua
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