100 женщин из четырех городов Украины смогут стать водителями грузовиков: как принять участие в проекте — Finance.ua

100 женщин из четырех городов Украины смогут стать водителями грузовиков: как принять участие в проекте
В Украине запущен пилотный проект по подготовке женщин-водителей грузовиков.
Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.
Целью инициативы является расширение профессионального потенциала женщин в сфере перевозок.
Проект будет фокусироваться на утверждении гендерного равенства в профессии и удовлетворении потребности на рынке труда в водителях-дальнобойщиках благодаря привлечению женщин.
Детали проекта
В рамках инициативы запланировано обучение 100 женщин, которые после завершения курса получат необходимую квалификацию и водительские права категории «С» или «СЕ».
Обучение будет проходить в четырех городах Украины:
- Киеве;
- Тернополе;
- Ровно;
- Хмельницком.
Это позволяет участницам из разных регионов присоединиться к проекту и получить новые навыки.
Как принять участие
- Заполнить анкету до 26 сентября 2024 г.
- Пройти собеседование с командой проекта.
Этот проект открывает двери для женщин, желающих изменить свою жизнь, обрести новую профессию и присоединиться к тем, кто двигает экономику страны на дальнобойных маршрутах.
Больше деталей об условиях отбора и самом проекте можно найти на сайте.
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