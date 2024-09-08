100 женщин из четырех городов Украины смогут стать водителями грузовиков: как принять участие в проекте — Finance.ua

100 женщин из четырех городов Украины смогут стать водителями грузовиков: как принять участие в проекте Сегодня 13:12 — Личные финансы

100 женщин из четырех городов Украины смогут стать водителями грузовиков: как принять участие в проекте, Фото: freepik

В Украине запущен пилотный проект по подготовке женщин-водителей грузовиков.

Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

Целью инициативы является расширение профессионального потенциала женщин в сфере перевозок.

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Проект будет фокусироваться на утверждении гендерного равенства в профессии и удовлетворении потребности на рынке труда в водителях-дальнобойщиках благодаря привлечению женщин.

Детали проекта

В рамках инициативы запланировано обучение 100 женщин, которые после завершения курса получат необходимую квалификацию и водительские права категории «С» или «СЕ».

Обучение будет проходить в четырех городах Украины:

Киеве;

Тернополе;

Ровно;

Хмельницком.

Это позволяет участницам из разных регионов присоединиться к проекту и получить новые навыки.

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Как принять участие

Заполнить анкету до 26 сентября 2024 г.

Пройти собеседование с командой проекта.



Этот проект открывает двери для женщин, желающих изменить свою жизнь, обрести новую профессию и присоединиться к тем, кто двигает экономику страны на дальнобойных маршрутах.

Больше деталей об условиях отбора и самом проекте можно найти на сайте

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