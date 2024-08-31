Право на освобождение от мобилизации для женщин-медиков — Finance.ua

Право на освобождение от мобилизации для женщин-медиков
Мобилизация в Украине продолжается. Женщины, имеющие медицинские специальности, обязаны встать на воинский учет, и некоторые из них имеют право на освобождение от мобилизационных мер.
Есть определенные категории женщин, которые освобождаются от мобилизации, в частности, в связи с состоянием здоровья, особыми обстоятельствами или ролью в обществе. Об этом пишет Кадровик.
Мобилизации не подлежат такие женщины-медики:
- те, кто ухаживает людьми с инвалидностью I или II группы;
- содержат троих или более детей;
- беременные;
- выполняющие важные функции, в частности, в сфере социальной помощи, образования или здравоохранения;
- имеющие хронические заболевания, которые мешают служить в армии.
Какие документы
Для подтверждения права на освобождение от мобилизации женщина должна предоставить в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки необходимые документы, например свидетельства о рождении детей или медицинскую справку.
Справка Finance.ua:
Согласно закону, военнообязанные женщины обязаны:
- состоять на воинском учете по месту жительства, а за границей состоять по месту консульского учета в дипучреждениях Украины;
- появляться по вызову в терцентр комплектования и соцподдержки в сроки, указанные в полученных документах; не менять место жительства без разрешения военного комиссара, руководителей Службы безопасности или Службы внешней разведки после объявления мобилизации в военное время.
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