Право на освобождение от мобилизации для женщин-медиков — Finance.ua

Право на освобождение от мобилизации для женщин-медиков Сегодня 16:13 — Личные финансы

Право на освобождение от мобилизации для женщин-медиков

Мобилизация в Украине продолжается. Женщины, имеющие медицинские специальности, обязаны встать на воинский учет, и некоторые из них имеют право на освобождение от мобилизационных мер.

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Есть определенные категории женщин, которые освобождаются от мобилизации, в частности, в связи с состоянием здоровья, особыми обстоятельствами или ролью в обществе. Об этом пишет Кадровик.

Мобилизации не подлежат такие женщины-медики:

те, кто ухаживает людьми с инвалидностью I или II группы;

содержат троих или более детей;

беременные;

выполняющие важные функции, в частности, в сфере социальной помощи, образования или здравоохранения;

имеющие хронические заболевания, которые мешают служить в армии.

Какие документы

Для подтверждения права на освобождение от мобилизации женщина должна предоставить в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки необходимые документы, например свидетельства о рождении детей или медицинскую справку.

Справка Finance.ua:

Согласно закону, военнообязанные женщины обязаны:

состоять на воинском учете по месту жительства, а за границей состоять по месту консульского учета в дипучреждениях Украины;

появляться по вызову в терцентр комплектования и соцподдержки в сроки, указанные в полученных документах; не менять место жительства без разрешения военного комиссара, руководителей Службы безопасности или Службы внешней разведки после объявления мобилизации в военное время.

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