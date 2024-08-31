Право на освобождение от мобилизации для женщин-медиков — Finance.ua

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Право на освобождение от мобилизации для женщин-медиков

Личные финансы
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Право на освобождение от мобилизации для женщин-медиков
Право на освобождение от мобилизации для женщин-медиков
Мобилизация в Украине продолжается. Женщины, имеющие медицинские специальности, обязаны встать на воинский учет, и некоторые из них имеют право на освобождение от мобилизационных мер.
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Есть определенные категории женщин, которые освобождаются от мобилизации, в частности, в связи с состоянием здоровья, особыми обстоятельствами или ролью в обществе. Об этом пишет Кадровик.

Мобилизации не подлежат такие женщины-медики:

  • те, кто ухаживает людьми с инвалидностью I или II группы;
  • содержат троих или более детей;
  • беременные;
  • выполняющие важные функции, в частности, в сфере социальной помощи, образования или здравоохранения;
  • имеющие хронические заболевания, которые мешают служить в армии.
Какие документы
Для подтверждения права на освобождение от мобилизации женщина должна предоставить в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки необходимые документы, например свидетельства о рождении детей или медицинскую справку.

Справка Finance.ua:

Согласно закону, военнообязанные женщины обязаны:
  • состоять на воинском учете по месту жительства, а за границей состоять по месту консульского учета в дипучреждениях Украины;
  • появляться по вызову в терцентр комплектования и соцподдержки в сроки, указанные в полученных документах; не менять место жительства без разрешения военного комиссара, руководителей Службы безопасности или Службы внешней разведки после объявления мобилизации в военное время.
По материалам:
Finance.ua
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