Мобилизация в Киеве: медосмотры будут проводить круглосуточно — Finance.ua

Мобилизация в Киеве: медосмотры будут проводить круглосуточно Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Мобилизация в Киеве: медосмотры будут проводить круглосуточно

На заседании Совета обороны Киева 28 августа был принят ряд решений, направленных на содействие эффективной мобилизации. Речь идет, в частности, о круглосуточной работе ВВК.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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«На заседании Совета обороны Киева рассмотрели несколько важных для города вопросов. Один из неотложных — по организации и гарантированию непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации. По итогам рассмотрения был уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в городе Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в городе Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий», — написал он.

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«Уточнен режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в установленные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации», — добавил глава КМВА.

Участники заседания уделили особое внимание эффективной работе военно-врачебных комиссий, которая заключается в круглосуточном проведении медицинских осмотров и гарантированном проведении мероприятий по мобилизации.

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