Сколько пассажирок за год воспользовались женским купе — Finance.ua

Сколько пассажирок за год воспользовались женским купе Сегодня 07:08

Сколько пассажирок за год воспользовались женским купе

Руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский поделился, что услугами женского купе воспользовались уже около 200 тысяч пассажирок.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день 192 тысячи пассажирок проехало в женских вагонах, купе. Это самый довольный сегмент наших клиентов» — сказал Перцовский.

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Спрос существует несмотря на то, что купе вообще не отличается от обычных.

Александр Перцовский указал, что билеты на женские купе раскупаются первыми. Такие билеты являются одними из самых популярных.

Сейчас «женские купе» есть в следующих поездах:

№ 15/16 Харьков — Ясиня;

№ 17/18 Харьков — Ужгород;



№ 26/236 Одесса — Ясиня;⁠



№¾ Запорожье — Ужгород;⁠



№ 41/42 Днепр — Трускавец;



№ 29/30 Киев — Ужгород;



№ 81/82 Киев — Ужгород;



№ 75/76 Киев — Кривой Рог;



№½ Харьков — Ивано-Франковск;



№ 5/6 Запорожье — Ясиня;



№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;



№ 95/96 Киев — Рахов.



Также Перцовский рассказал больше информации о детских купе. Для них «Укрзализныця» вместе с шефповаром Евгением Клопотенко разработали специальное меню.

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Внутри купе для детей доступны настольные игры и будут работать проводники, прошедшие тренинги ЮНИСЕФ по общению с детьми, оказанию первой помощи. Билеты на такой вагон не будут дороже.

Напомним, с 1 августа «Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе.

Также УЗ обеспечила доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов.

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