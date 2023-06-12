&quot;Укрзализныця&quot; запустила первые женские купе — Finance.ua
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"Укрзализныця" запустила первые женские купе

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«Укрзализныця» в тестовом режиме внедрила первые купе для женщин в поездах дальнего следования.
Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов.
Билеты в женские вагоны можно купить только в мобильном приложении с 30 июня 2023 года. Речь идет о следующих направлениях:
  • № 16 «Харьков-Ясиня»;
  • № 81 «Киев-Ужгород»;
  • № 41 «Днепр-Трускавец».
Например, в поезде «Днепр-Трускавец» женские купе размещены в вагоне № 8, однако не известно, будет ли весь вагон отведен под места для женщин.
Стоимость билета в вагон такая же, как и в других.
Ранее «Укрзализныця» обещала внедрить женские купе в поездах дальнего следования. Ехать в них имеют право женщины с сыновьями до 6 лет.
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По материалам:
Економічна Правда
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