"Укрзализныця" запустила первые женские купе Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» в тестовом режиме внедрила первые купе для женщин в поездах дальнего следования.

Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов.

Билеты в женские вагоны можно купить только в мобильном приложении с 30 июня 2023 года. Речь идет о следующих направлениях:

№ 16 «Харьков-Ясиня»;

№ 81 «Киев-Ужгород»;

№ 41 «Днепр-Трускавец».

Например, в поезде «Днепр-Трускавец» женские купе размещены в вагоне № 8, однако не известно, будет ли весь вагон отведен под места для женщин.

Стоимость билета в вагон такая же, как и в других.

Ранее «Укрзализныця» обещала внедрить женские купе в поездах дальнего следования. Ехать в них имеют право женщины с сыновьями до 6 лет.

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Економічна Правда По материалам:

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