Минобороны хочет уйти от «бусификации»: есть новые предложения по мобилизации — Finance.ua
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Минобороны хочет уйти от «бусификации»: есть новые предложения по мобилизации

Казна и Политика
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Минобороны хочет уйти от «бусификации»: есть новые предложения по мобилизации
Минобороны хочет уйти от «бусификации»: есть новые предложения по мобилизации
В Министерстве обороны есть предложения по реформированию системы мобилизации, их обсудят в правительстве.
Об этом министр обороны Рустем Умеров заявил на брифинге, цитируют «УНН» и «УНИАН».
На вопрос, удастся ли благодаря цифровизации уменьшить количество фактов «бусификации», министр ответил, что «все зависит от врага» и угроз, которые он несет. В частности, по его данным, сейчас рф планирует увеличение численности своего личного состава.
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«Мы держим фронт, придаем облик человечности нашей мобилизации», — заметил Умеров.
Он напомнил, что до того власти уже приняли закон о мобилизации и запустили рекрутинговые центры, чтобы люди знали, что у них есть выбор. Также министр заверил, что ведомство будет работать и для граждан за пределами Украины, «чтобы у них тоже был выбор пойти в армию».
«Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (речь идет о „бусификации“. — Ред.). Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую ​​реформу», — подчеркнул Умеров.
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Недавно временная следственная комиссия (ВСК) по защите прав военнослужащих представила отчет, в котором предложила расформировать территориальные центры комплектования, а вместо них создать рекрутинговые центры, где будут работать, в частности, гражданские люди.
Депутат Юлия Яцик заявила, что ВСК рассматривала факты избиения людей, подлежащих мобилизации, и нанесение телесных повреждений, повлекших смерть. Яцик говорит, что все эти факты расследуются, а подозреваемые находятся под следствием. Депутат также говорила, что из ТЦК можно создать не менее 10 бригад.
По материалам:
hromadske
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