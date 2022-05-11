Кабмин инициировал мораторий на повышение тарифов для населения — Finance.ua

Кабмин инициировал мораторий на повышение тарифов для населения

Сегодня 10:02 — Личные финансы

Кабмин инициировал мораторий на повышение тарифов для населения

Кабинет министров на заседании одобрил три законопроекта, предусматривающих установление моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Далее их подадут в ВР.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально», — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что в рамках этих законов будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать надлежащий уровень критической инфраструктуры и ее восстановление.

Детали о законопроектах

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram , на своем заседании Кабмин с целью реализации этой инициативы одобрил три законопроекта.

В частности, проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по обеспечению стабильного функционирования рынка природного газа в течение действия военного состояния и последующего восстановления» определяет комплекс мер, направленных на сбалансирование налоговой нагрузки на субъектов рынка природного газа, а также теплогенерирующие и теплоснабжающие организации.

Читайте также Как киевлянам оплачивать коммунальные услуги без комиссии

«Предлагается на временной основе установить особенности налогообложения соответствующих операций и оптимизировать налоговую нагрузку на участников взаиморасчетов: бытовых потребителей в части НДФЛ и субъектов соответствующих рынков в части НДС и налога на прибыль предприятий», — пояснил Мельничук.

Еще один одобренный на заседании правительства проект закона «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и послевоенного восстановления» и предполагает ввести мораторий на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного состояния на всей территории Украины и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Читайте также Сколько украинцы будут платить за коммуналку в мае 2022: все тарифы

«В частности, предлагается установить запрет на повышение тарифов на услуги распределения природного газа, тарифов на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей. При этом цена на природный газ для бытовых потребителей не будет подлежать увеличению от цены, которая применялась по состоянию на 24 февраля 2022 года», — уточнил представитель правительства в Верховной Раде.

Он добавил, что этим законопроектом также предлагается запретить поставщикам природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности, а также установить механизмы финансирования соответствующих гарантий и компенсаций, направленных на обеспечение устойчивого функционирования рынка природного газа и сферы теплоснабжения в условиях военного положения. и послевоенного восстановления.

Кроме того, одобрен проект закона «О внесении изменений в закон „О Государственном бюджете Украины на 2022 год“ о финансировании мер, направленных на урегулирование отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время войны и послевоенного восстановления», предусматривающего финансирование предложенных в предыдущем законопроекте компенсаторных механизмов.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.