Как киевлянам оплачивать коммунальные услуги без комиссии — Finance.ua

Как киевлянам оплачивать коммунальные услуги без комиссии

Сегодня 09:42 — Личные финансы

Как киевлянам оплачивать коммунальные услуги без комиссии

При оплате жилищно-коммунальных услуг через муниципальные сервисы комиссия не взимается.

Об этом напоминает УК «Центр коммунального сервиса».

Городские власти просят тех киевлян, у которых сегодня есть финансовая и техническая возможность, оплатить жилищно-коммунальные услуги, ведь от этого зависит бесперебойная работа предприятий и оперативная ликвидация аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и водоснабжения.

Осуществить оплату можно через личный кабинет на сайте ЦКС ( https://cks.com.ua/cabinet ), мобильное приложение «Коммуналка», платежные системы «Ощад24», «Приват24», «Monobank» и другие, через кассы банковских учреждений (о графике их работы можно узнать на официальных сайтах), на официальных Telegram-каналах, муниципальных электронных приложениях и т.д.

Счета-сообщения доступны для оплаты в онлайн-режиме, отделениях банков, мобильных приложениях банковских и финансовых учреждений.

Провести сверку начислений и расчетов по лицевому счету и воспользоваться другими сервисами можно через:

раздел «Дистанционное обслуживание» на сайте ЦКС — для оформления заявок и получения электронных дубликатов счетов-сообщений;

Skype-связь — для получения консультаций по всем вопросам с возможностью обмена скан-копий и фото документов;

0-800-404-407 — бесплатная телефонная линия для передачи показаний счетчиков с мобильного;

бесплатная телефонная линия для передачи показаний счетчиков с мобильного; (044) 354-81-25 и (044) 354-81-28 — стационарные номера телефонов для передачи показаний счетчиков;

и стационарные номера телефонов для передачи показаний счетчиков; обратная связь на сайте ЦКС — для оперативных консультаций;

(044) 247-40-40 — телефон сall-центра для оперативных консультаций и передачи показаний;

телефон сall-центра для оперативных консультаций и передачи показаний; мессенджер в Facebook на странице «Центра коммунального сервиса» — для получения информации о начислениях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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