Как киевлянам оплачивать коммунальные услуги без комиссии — Finance.ua
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Как киевлянам оплачивать коммунальные услуги без комиссии

Сегодня 09:42Личные финансы
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Как киевлянам оплачивать коммунальные услуги без комиссииКак киевлянам оплачивать коммунальные услуги без комиссии
При оплате жилищно-коммунальных услуг через муниципальные сервисы комиссия не взимается.
Об этом напоминает УК «Центр коммунального сервиса».
Городские власти просят тех киевлян, у которых сегодня есть финансовая и техническая возможность, оплатить жилищно-коммунальные услуги, ведь от этого зависит бесперебойная работа предприятий и оперативная ликвидация аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и водоснабжения.
Осуществить оплату можно через личный кабинет на сайте ЦКС (https://cks.com.ua/cabinet), мобильное приложение «Коммуналка», платежные системы «Ощад24», «Приват24», «Monobank» и другие, через кассы банковских учреждений (о графике их работы можно узнать на официальных сайтах), на официальных Telegram-каналах, муниципальных электронных приложениях и т.д.
Счета-сообщения доступны для оплаты в онлайн-режиме, отделениях банков, мобильных приложениях банковских и финансовых учреждений.
Провести сверку начислений и расчетов по лицевому счету и воспользоваться другими сервисами можно через:
  • раздел «Дистанционное обслуживание» на сайте ЦКС — для оформления заявок и получения электронных дубликатов счетов-сообщений;
  • Skype-связь — для получения консультаций по всем вопросам с возможностью обмена скан-копий и фото документов;
  • 0-800-404-407 — бесплатная телефонная линия для передачи показаний счетчиков с мобильного;
  • (044) 354-81-25 и (044) 354-81-28 — стационарные номера телефонов для передачи показаний счетчиков;
  • обратная связь на сайте ЦКС — для оперативных консультаций;
  • (044) 247-40-40 — телефон сall-центра для оперативных консультаций и передачи показаний;
  • мессенджер в Facebook на странице «Центра коммунального сервиса» — для получения информации о начислениях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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