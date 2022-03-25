Можно ли не платить за коммуналку во время войны — ответ Лазебной — Finance.ua
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Можно ли не платить за коммуналку во время войны — ответ Лазебной

Сегодня 15:02Личные финансы
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Можно ли не платить за коммуналку во время войны — ответ Лазебной
Министр социальной политики рассказала о последствиях неоплаты коммунальных услуг.
Несмотря на боевые действия, украинцам продолжат выплачивать субсидии и другие виды соцпомощи, предназначенные для войны.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
«По закону субсидия не назначается, если просрочена задолженность за коммунальные услуги за более чем три месяца на сумму свыше 680 гривен», — сказала Лазебная.
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Министр сразу добавила, что поскольку субсидию назначают сроком до даты окончания отопительного или неотопительного сезона, наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае 2022 года.
Это значит, что до мая украинцы могут рассчитываться за коммунальные услуги с такой периодичностью, которая им удобна.
В то же время министр призвала всех, кто имеет возможность, оплачивать коммунальные услуги, поскольку это позволяет обеспечивать соответствующие предприятия и людей, рискуя жизнью там работающих.
«Поэтому по совести — поблагодарите их. Заплатите квартплату. Это еще один ваш вклад в оборону своего города», — призвала глава ведомства.

Можно ли не платить за коммуналку?

Военное положение не освобождает украинцев от их обязательств по коммунальным платежам, однако некоторые послабления все же вводятся.
Потребителям не будут начисляться пеня и другие виды штрафов за несвоевременную оплату коммунальных счетов.
Также украинцев не будут отключать от газа, света и воды во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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