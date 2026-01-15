К сервису «е-Предприниматель» присоединились еще два банка Сегодня 17:20 — Личные финансы

К сервису «е-Предприниматель» присоединились еще два банка

К услуге «е-Предприниматель» присоединились еще два банка — Кредобанк и МТБ Банк. Теперь открыть банковский счет для ведения своего дела без посещения отделений и с автоматическим подтягиванием данных из государственных реестров можно в 9 банках.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Кроме Кредобанка и МТБ Банка, счет ФЛП через «Дію» также можно открыть в Ощадбанке, абанке, monobank, Sense Bank, Укргазбанке, Райффайзен Банке и ПриватБанке

Как открыть счет

Воспользоваться новой возможностью можно непосредственно при регистрации ФЛП в «Дії». Для этого нужно:

авторизоваться на портале «Дія»;

перейти к сервису «е-Предприниматель»;

выбрать услугу открытия банковского счета;

выбрать банк;

заполнить анкету и подписать документы с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Возможности сервиса «е-Предприниматель»

В сервисе «е-Предприниматель» доступны 16 услуг для бизнеса. Среди них: регистрация или изменение данных ФЛП, создание общества с ограниченной ответственностью, предоставление вакансий, переход на упрощенную систему налогообложения, открытие банковского счета, а также предоставление уведомлений о найме работников или объектах налогообложения.

Отдельно отмечается, что справку о доходах можно получить онлайн с помощью AI-ассистента в Дії, сформировав соответствующий запрос в личном кабинете.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинцы открыли онлайн более 900 тысяч ФЛП с начала работы сервиса.

По данным Единого государственного реестра, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. В среднем, ФЛПы живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры.

