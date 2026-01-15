0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

К сервису «е-Предприниматель» присоединились еще два банка

Личные финансы
65
К сервису «е-Предприниматель» присоединились еще два банка
К сервису «е-Предприниматель» присоединились еще два банка
К услуге «е-Предприниматель» присоединились еще два банка — Кредобанк и МТБ Банк. Теперь открыть банковский счет для ведения своего дела без посещения отделений и с автоматическим подтягиванием данных из государственных реестров можно в 9 банках.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Кроме Кредобанка и МТБ Банка, счет ФЛП через «Дію» также можно открыть в Ощадбанке, абанке, monobank, Sense Bank, Укргазбанке, Райффайзен Банке и ПриватБанке.

Как открыть счет

Воспользоваться новой возможностью можно непосредственно при регистрации ФЛП в «Дії». Для этого нужно:
  • авторизоваться на портале «Дія»;
  • перейти к сервису «е-Предприниматель»;
  • выбрать услугу открытия банковского счета;
  • выбрать банк;
  • заполнить анкету и подписать документы с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Возможности сервиса «е-Предприниматель»

В сервисе «е-Предприниматель» доступны 16 услуг для бизнеса. Среди них: регистрация или изменение данных ФЛП, создание общества с ограниченной ответственностью, предоставление вакансий, переход на упрощенную систему налогообложения, открытие банковского счета, а также предоставление уведомлений о найме работников или объектах налогообложения.
Отдельно отмечается, что справку о доходах можно получить онлайн с помощью AI-ассистента в Дії, сформировав соответствующий запрос в личном кабинете.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы открыли онлайн более 900 тысяч ФЛП с начала работы сервиса.
По данным Единого государственного реестра, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. В среднем, ФЛПы живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесФЛПБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems