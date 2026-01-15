К сервису «е-Предприниматель» присоединились еще два банка
К услуге «е-Предприниматель» присоединились еще два банка — Кредобанк и МТБ Банк. Теперь открыть банковский счет для ведения своего дела без посещения отделений и с автоматическим подтягиванием данных из государственных реестров можно в 9 банках.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Кроме Кредобанка и МТБ Банка, счет ФЛП через «Дію» также можно открыть в Ощадбанке, абанке, monobank, Sense Bank, Укргазбанке, Райффайзен Банке и ПриватБанке.
Как открыть счет
Воспользоваться новой возможностью можно непосредственно при регистрации ФЛП в «Дії». Для этого нужно:
- авторизоваться на портале «Дія»;
- перейти к сервису «е-Предприниматель»;
- выбрать услугу открытия банковского счета;
- выбрать банк;
- заполнить анкету и подписать документы с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Возможности сервиса «е-Предприниматель»
В сервисе «е-Предприниматель» доступны 16 услуг для бизнеса. Среди них: регистрация или изменение данных ФЛП, создание общества с ограниченной ответственностью, предоставление вакансий, переход на упрощенную систему налогообложения, открытие банковского счета, а также предоставление уведомлений о найме работников или объектах налогообложения.
Отдельно отмечается, что справку о доходах можно получить онлайн с помощью AI-ассистента в Дії, сформировав соответствующий запрос в личном кабинете.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы открыли онлайн более 900 тысяч ФЛП с начала работы сервиса.
По данным Единого государственного реестра, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. В среднем, ФЛПы живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры.
Поделиться новостью
Также по теме
Почему поляки массово возвращаются в Польшу из Германии
К сервису «е-Предприниматель» присоединились еще два банка
Какие соцвыплаты можно оформить онлайн через Пенсионный фонд в 2026 году
Ипотека или аренда жилья — что выгоднее (инфографика)
Более 37 млн человек пересекли границу в 2025 году: где самый большой поток — Гостаможслужба
Работа с жильем в 2025 году: где предлагали больше всего вакансий