К протестам польских фермеров на границе планируют присоединиться перевозчики — Finance.ua

К протестам польских фермеров на границе планируют присоединиться перевозчики
С 1 марта польские перевозчики планируют присоединиться к протестам фермеров и хотят снова блокировать КПП в Гребенном, Дорогуске, Корчевой и в Медыке на границе с Украиной.
Об этом сообщает польское издание RFM24.
По данным издания, перевозчики из Подкарпатья и Люблинщины заявляют, что украинцы вытесняют их с рынка.
Читайте также
Так что забастовщики снова планируют блокировать переходы в Гребенном, Дорогуске, Корчевой и, возможно, в Медыке.
«На прошлой неделе министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заверил, что помнит о требованиях перевозчиков. Все они реализуются, проблемы аграриев и перевозчиков очень схожи. Между тем транспортная отрасль ждет конкретных законодательных актов», — комментирует президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вронский.
Он добавляет, что протестующие ожидали от Министерства инфраструктуры проекта закона, который усилит проверки украинских перевозчиков, но прошли недели — проекта нет.
Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.
Также 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.
Читайте также
Польские фермеры 9 февраля начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска «Медыка — Шегини», «Хребенне — Рава-Русская» и «Дорогуск — Ягодин».
20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью