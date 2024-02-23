В Укрзализныце объяснили, что делать пассажирам, не успевшим на поезд из-за польских протестов (список) — Finance.ua

В Укрзализныце объяснили, что делать пассажирам, не успевшим на поезд из-за польских протестов (список) Сегодня 11:44 — Личные финансы

В Укрзализныце объяснили, что делать пассажирам, не успевшим на поезд из-за польских протестов (список)

Пассажиры, которые автомобилями и автобусами направляются к нашим поездам из Польши в Украину, не могут вовремя добраться до вокзалов из-за перекрытия трасс польскими активистами.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс.

Такая опция доступна для следующих поездов:

№ 768 Варшава — Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№ 32 Перемышль — Запорожье;

№ 52 Перемышль — Киев;

№ 716 Перемышль — Киев;

№ 706 Перемышль — Киев;

№ 90 Перемышль — Киев;

№ 94 Хелм — Харьков;

№ 24 Хелм — Киев;

№ 20 Хелм — Киев;

№ 120 Хелм — Днепр.

«Укрзализныця не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику. Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.

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