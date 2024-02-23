В Укрзализныце объяснили, что делать пассажирам, не успевшим на поезд из-за польских протестов (список) — Finance.ua
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В Укрзализныце объяснили, что делать пассажирам, не успевшим на поезд из-за польских протестов (список)

Личные финансы
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В Укрзализныце объяснили, что делать пассажирам, не успевшим на поезд из-за польских протестов (список)
В Укрзализныце объяснили, что делать пассажирам, не успевшим на поезд из-за польских протестов (список)
Пассажиры, которые автомобилями и автобусами направляются к нашим поездам из Польши в Украину, не могут вовремя добраться до вокзалов из-за перекрытия трасс польскими активистами.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс.
Такая опция доступна для следующих поездов:
  • № 768 Варшава — Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
  • № 32 Перемышль — Запорожье;
  • № 52 Перемышль — Киев;
  • № 716 Перемышль — Киев;
  • № 706 Перемышль — Киев;
  • № 90 Перемышль — Киев;
  • № 94 Хелм — Харьков;
  • № 24 Хелм — Киев;
  • № 20 Хелм — Киев;
  • № 120 Хелм — Днепр.
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«Укрзализныця не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику. Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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