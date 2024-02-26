Блокирование Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено — Украина будет защищать свой бизнес — Finance.ua
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Блокирование Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено — Украина будет защищать свой бизнес

Казна и Политика
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Блокирование Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено — Украина будет защищать свой бизнес
Блокирование Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено — Украина будет защищать свой бизнес
Президент Зеленский подчеркнул, что он надеется, что вопрос блокирования Польшей украинского экспорта будет решен и что Украина будет защищать свой бизнес.
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Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции подчеркнул, что очень надеется на решение вопроса с блокированием украинского экспорта Польшей. Он добавил, что союз с Польшей для Украины важен, однако если ситуация не решится — Украина будет защищать свой бизнес, передает корреспондент УНН.
Зеленский подчеркнул, что запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу политически мотивирован и используется польскими политиками для давления на европейские институции. Но он также выразил надежду, что украинский и польский премьеры найдут путь для решения проблемы.
«Использовать Украину как давление на европейские институты — это просто несправедливо. Я думаю, что премьеры найдут ответные шаги. Для нас важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, мы будем защищать наш бизнес», — заявил глава государства.
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Он добавил, что у него рабочие отношения с премьером Польши Дональдом Туском, и у него был ряд встреч — с польским президентом Анджеем Дудой, и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн.
В то же время Зеленский отметил, что вообще не хотел бы, чтобы между польским и украинским обществами была граница.
«Я хотел бы сказать, что мы благодарны польскому обществу, которое с самого начала — с украинцами, и это факт. И очень не хотелось бы, чтобы политики так делали… чтобы сейчас эта граница, которая есть между нами, чтобы она была между нашими обществами», — заметил Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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