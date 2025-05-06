Jaguar Land Rover вернулась на рынок США — Finance.ua

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Jaguar Land Rover вернулась на рынок США

Мир
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Jaguar Land Rover вернулась на рынок США
Jaguar Land Rover вернулась на рынок США
Британская компания Jaguar Land Rover возобновила экспорт автомобилей в США после месячной паузы, вызванной введением пошлин администрации Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
Первые поставки автомобилей JLR в США с момента приостановки экспорта возобновили с территории Великобритании в среду.
Представитель Jaguar Land Rover в письменном заявлении отметил, что США остаются ключевым рынком для роскошных брендов компании, несмотря на 25% пошлину на автомобили.
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«Мы реализуем запланированные краткосрочные мероприятия, работая вместе с нашими бизнес-партнерами над адаптацией к новым условиям торговли с США и разрабатывая средне- и долгосрочные планы. Дополнительную информацию мы предоставим при обнародовании годовых результатов в мае», — добавили в компании.
Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, в апреле объявила о приостановке поставок в США на месяц, чтобы оценить способы уменьшения расходов в связи с новыми пошлинами, введенными с 3 апреля.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что смягчит влияние тарифов на импортные автомобили.
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Тем временем генеральный директор британского производителя авто Aston Martin Эдриан Голмарк сообщил в среду, что компания распределит расходы пошлин между собой и клиентами, будет распродавать запасы в США и ограничит новые поставки.
Согласно данным британской отраслевой ассоциации SMMT, автопром Великобритании обеспечивает работой около 200 тысяч человек. США являются вторым крупнейшим импортером британских авто после Евросоюза, на их долю приходится около 20% экспорта.
С 3 апреля начала действовать новая пошлина в размере 25% на импортные автомобили и легкие грузовики. Британия заявила, что сосредотачивает свои усилия на заключении торгового соглашения с Вашингтоном.
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