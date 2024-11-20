Jaguar провел ребрендинг (фото) — Finance.ua

Jaguar провел ребрендинг (фото) Сегодня 01:25 — Технологии&Авто

Jaguar провел ребрендинг (фото)

Начинается новая эпоха Jaguar. Полностью трансформированный бренд отражает кредо «Copy Nothing», основанное на словах сэра Уильяма Лайонса, основателя компании.

Трансформация Jaguar обусловлена ​​ярким модернизмом — творческой философией, лежащей в основе всех аспектов нового мира бренда. Сэр Уильям Лайонс, основатель бренда, считал , что Jaguar должен быть «a copy of nothing» — именно на этой философии основывается бренд сегодня.

Презентация переосмысленного Jaguar начинается с полностью обновленной идентичности бренда. Уникальный характер подчеркнут с помощью совершенно нового визуального языка. Каждый из четырех символов изменений имеет свое значение и отражает ценности бренда.

Фирменный логотип

Новый фирменный логотип Jaguar — это его подпись. Это мощное воплощение модернизма: геометрической формы, симметрии и простоты.

Использование ярких цветов — краеугольный камень новой идентичности бренда Jaguar, основывающийся на ценностях и связи с искусством, сказано в презентации. Основные цвета рождены из палитры художника: желтый, красный и синий. Это своеобразные строительные блоки, всегда представленные в текстуре или движении.

Знаки производителей

Недавно переосмысленный символ прыжка ягуара — это драгоценный признак происхождения. Он всегда несется вперед, является олицетворением совершенства и отличительной чертой бренда. Монограмма — код для самовыражения и знак завершенной работы. Она используется как украшение или завершающий штрих.

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