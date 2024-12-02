Jaguar рассекретила купе нового поколения с невероятным дизайном (фото) — Finance.ua
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Jaguar рассекретила купе нового поколения с невероятным дизайном (фото)

Фондовый рынок
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Jaguar рассекретила купе нового поколения с невероятным дизайном (фото)
Jaguar рассекретила купе нового поколения с невероятным дизайном (фото)
Раскрыт первый Jaguar новой волны: это купе с диким дизайном. В Сети растиражировали фотографии перспективной модели, которая предварят дебют серийного электромобиля на платформе JEA. Презентация пройдет сегодня вечером в Майами, потому подробностей о технике нет, однако дизайн уже можно обсуждать. Слоган Jaguar сейчас звучит Copy Nothing («Не копируй ничего»), и двухдверка ему стопроцентно отвечает: такового и вправду не было.

Что известно о новинке

Рубленые формы, отсутствие заднего стекла и выштамповок, кормы в духе кондиционера и вырождение оптики в обычном виде: дизайнеры Jaguar рискнули, а их проект будут точно обсуждать. Однако преемственности с моделями прошлых лет нет, цельным образ не назвать: скорее купе противоречивое. Понятно, что на пути к серии шоу-кар еще будут перемены.
Если отвлечься от корпуса, можно похвалить классические пропорции с длинным носом и небольшой площадью остекления: хотя двухдверка будет предложена только в виде электромобиля, кузов напоминает о «Ягуарах» с большими моторами V8 и V12. На спортивный характер намекают и широкие низкопрофильные колеса. Производство запланировано на 2026 год, если не вмешаются обстоятельства.
Интересно, что сначала первенцем Jaguar новой волны должен был стать четырехдверный GT. Затем в гамму хотели добавить люксовый кроссовер а-ля Bentley Bentayga и большой седан в духе Bentley Flying Spur. Ожидалось, что электромобили Jaguar на платформе JEA будут стоить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов и выйдут на рынок к 2030 году.
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По материалам:
uamotors
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