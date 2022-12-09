Изумруд с 400-летней историей с затопленного корабля продали с аукциона для помощи Украине: названа стоимость раритета — Finance.ua
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Изумруд с 400-летней историей с затопленного корабля продали с аукциона для помощи Украине: названа стоимость раритета

Банковские металлы
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Изумруд с 400-летней историей с затопленного корабля продали с аукциона для помощи Украине: названа стоимость раритета
Изумруд с 400-летней историей с затопленного корабля продали с аукциона для помощи Украине: названа стоимость раритета, Фото: nationaljeweler.com
В Нью-Йорке (США) на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewel за 1,2 миллиона долларов было продано уникальное кольцо с изумрудом, 363 года пролежавшее на дне Атлантического океана у берегов Флориды. Вырученные средства решили передать на гуманитарную помощь украинцам.
Об этом рассказала бывшая владелица драгоценности писательница и телеведущая Митке Пердью, пишет National Jeweler.
Она отметила, что гордится своим решением и для нее большая честь сыграть небольшую роль в поддержке тех, кто больше всего в этом нуждается.
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В материале отметили, что оценочная стоимость кольца, которую озвучил аукционный дом накануне торгов, была в 20 раз меньше и составляла от 50 000 до 70 000 долларов. За несколько часов до начала аукциона глава и главный редактор Forbes Media Стив Форбс попытался подогреть интерес к торгам и в своем Twitter призвал мультимиллиардеров Джеффа Безоса, Илона Маска, Уоррена Баффета и Марка Кьюбана начать торговую войну, чтобы поднять цену изумрудного кольца. Он заверил, что вырученные средства пойдут на благое дело.
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Отмечается, что за кольцо боролись 18 кандидатов, однако кто стал новым владельцем, не известно — он пожелал остаться в тени.
Известно, что колумбийский изумруд был одним из богатств испанского галеона «Нуэстра-Сеньора-де-Аточа», затонувшего в августе 1622 года в районе Флориды. После многолетних поисков место аварии нашли только в 1985 году. Одним из спонсоров этой экспедиции стал американский магнат и меценат Франклин Парсонс Пердью. Причитающуюся ему долю Франклин потратил на благотворительность, сохранив лишь один изумруд, который вставил в перстень и в 1988 году подарил своей любимой Митке Пердью, которая согласилась стать его женой.
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В материале сообщили, что Франклин скончался в 2005 году, а его супруга продолжила меценатство. Летом 2022 года по приглашению начальника полиции Киевской области Андрея Небитова она посетила Украину и была поражена свидетельствами российского террора, которые увидела в Буче, Бородянке, Ирпене.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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