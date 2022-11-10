Ferrari Шумахера продано за рекордные 15 миллионов долларов на аукционе — Finance.ua

Ferrari Шумахера продано за рекордные 15 миллионов долларов на аукционе Сегодня 18:32 — Фондовый рынок

Ferrari Шумахера продано за рекордные 15 миллионов долларов на аукционе, Фото: sothebys.com

Ferrari, на котором легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер выиграл титул чемпиона мира 2003 года, была продана почти за 15 миллионов долларов на аукционе в Женеве в среду.

«Этот отличный автомобиль стал мировым рекордом для Формулы-1 современной эпохи», — сказал аукционист Sotheby’s после того, как автомобиль F2003-GA Chassis 229 ушел с молотка за 13 миллионов швейцарских франков (13,2 миллиона долларов).

Позже аукционный дом сообщил, что с учетом налогов и сборов окончательная цена составила 14,6 млн франков (14,9 млн долларов).

Предыдущий рекорд принадлежал еще одному Ferrari, управляемому Шумахером, модели F2001, проданной Sotheby’s в Нью-Йорке в 2017 году за 7,5 миллиона долларов.

Окончательная цена, предложенная неизвестным участником торгов по телефону из Европы после более чем 40-минутных торгов, намного превзошла ожидания: аукционный дом перед продажей оценил, что автомобиль будет стоить до 9,5 миллиона швейцарских франков.

Шумахер, которого не видели на публике с тех пор, как он получил серьезные травмы в результате несчастного случая на лыжах в 2013 году, выиграл на этом автомобиле пять Гран-при в сезоне 2003 года.

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УНН По материалам:

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