Израиль предоставил украинским беженцам право на работу: главные правила — Finance.ua

Израиль предоставил украинским беженцам право на работу: главные правила

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Израиль предоставил украинским беженцам право на работу: главные правила

Израиль предоставит разрешение на работу в стране украинцам, вынужденно находящимся на территории Израиля из-за войны.

Это позволит украинцам легально трудоустроиться на территории Израиля и обеспечивать себя, пока в Украине идет война и наши граждане не могут вернуться домой.

«Благодаря длительному переговорному процессу Посольства Украины с Министерством внутренних дел Израиля удалось изменить предыдущий запрет правительства. Министр внутренних дел А.Шакед подтвердила, что Израиль предоставит разрешения на трудоустройство украинцам, вынужденно находящимся на территории Израиля в связи с войной в Украине», — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве Украины отметили, что приветствуют решение министерства, которое является «беспрецедентным для местного законодательства».

«В настоящее время прорабатывается вопрос о процедуре оформления разрешительных документов. Кроме того, МВД продлен срок пребывания в Израиле временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня», — добавили в посольстве Украины.

Кто имеет право на работу в Израиле во время войны в Украине

Работать в Израиле смогут все граждане Украины, которые легально находились в стране по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также въехавшие после этой даты.

«Исходя из имеющейся информации и позиции МВД Израиля, гражданам Украины не нужно обращаться в отделения МВД и получать отдельные разрешительные документы на трудоустройство», — объясняют правила на профильном портале VisitUkraine.today

Что нужно для оформления на работу в стране

Чтобы быть оформленным на работу в Израиле, нужно иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

«Посольство также настоятельно рекомендует оформлять трудовые отношения с работодателем, а именно подписывать договор (трудовой контракт). В случае нарушения прав подписанные работодателем документы помогут вам защитить ваши права в судебных инстанциях Израиля», — обращают внимание в VisitUkraine.today.

Согласно законодательству Израиля, все иностранные сотрудники имеют в трудоустройстве такие же права, как и граждане Израиля. Если ваши права нарушены, вы можете пользоваться услугами местных адвокатов, чтобы подать жалобу в судебные инстанции.

Между тем Министерство внутренних дел Израиля продлило срок пребывания в стране временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня 2022 года. Это значит, что украинцы в Израиле могут работать как минимум до этой даты. О возможном дальнейшем продлении таких условий в МВД Израиля сообщат отдельно.

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