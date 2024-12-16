Изменены правила составления и подачи отчетности для рынка небанковских финуслуг — Finance.ua

Изменены правила составления и подачи отчетности для рынка небанковских финуслуг Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Изменены правила составления и подачи отчетности для рынка небанковских финуслуг

Национальный банк внес изменения в правила составления и подачи отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины, утвержденные постановлением правления НБУ от 25 ноября 2021 года № 123.

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Отмечается, что в изменениях к правилам предусмотрено, в частности, введение:

системы показателей регуляторной консолидированной и субконсолидированной отчетности для небанковских финансовых групп. [девять файлов с показателями отчетности (G01, G02, G03, G031, GF0, GF1, GT1, GT21, GT22), пояснительная записка к консолидированной отчетности небанковской финансовой группы (приложение 8 к Правилам № 123)]. Основаниями являются введение в действие Положения о порядке надзора на консолидированной основе за небанковскими финансовыми группами, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2023 № 202 (с изменениями), и имплементация отдельных норм Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) 2022/2454 от 14.12.2022, которое устанавливает имплементационные технические стандарты для применения Директивы 2002/87/ЕС Европейского Парламента и Совета по надзорной отчетности по концентрации рисков и внутригрупповых операций;

четырех файлов с показателями отчетности для страховщиков (IR23, IR24, IR25, IR26) с целью обеспечения автоматизации табличных данных пояснительной записки в отчетность страховщика (внесены изменения в приложение 7 к Правилам № 123);

файла с показателем отчетности для кредитных союзов (CR21) в связи со вступлением в силу Закона Украины «О кредитных союзах» и выполнением требований Положения об определении связанных с кредитным союзом лиц, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 11.01.2024 № 5.

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Кроме того, предусмотрено внесение изменений в:

показатели отчетности кредитных союзов (файлы CR17, CR18, CR19, CR20, CR151, CR161, CR162) в связи со вступлением в силу Закона Украины «О кредитных союзах» и расширением признака членства и видов дополнительных паевых взносов кредитных союзов, потребностью кредитных союзов, а также уточнение параметров и неклассифицированных реквизитов показателя;

перечень показателей отчетности страховщиков (файлы IR14, IRPL) в связи с потребностью приведения показателей отчетности в соответствие с категориями дебиторской задолженности, включаемой в сумму приемлемых активов для расчета регулятивного капитала страховщика, а также потребностью в приведении показателей отчетности в соответствие с перечнем видов расходов страховщика;

показатели отчетности финансовых компаний и ломбардов (файлы LRF02, LRF04, LRF05, LRF07, LRG01, LRI01, LRL01, LRN01, LRR01) в связи со вступлением в силу Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и введением дополнительных требований к финансовым компаниям по пруденциальным требованиям и нормативам.

Также предусмотрено, что Национальный банк не будет составлять документ, в котором зафиксировано нарушение, и не будет применять меры воздействия к поставщикам отчетности за несвоевременное представление файлов CR17, CR18, CR19, CR20, CR161, CR162, LRF01, LRF02 за январь и февраль 202, что эти файлы будут предоставлены в Национальный банк в полном в объеме до 31 марта 2025 года.

Финансовые компании, ломбарды предоставляют в Национальный банк файлы LRF01, LRF02:

за IV квартал 2024 года / за 2024 год, составленные на отчетную дату 01 января 2025 года — согласно требованиям правил, действовавших на 31 декабря 2024 года, то есть без учета внесенных постановлением № 145 изменений;

ежемесячно — начиная с отчетной даты по состоянию на 01 февраля 2025 года (за январь 2025 года). Срок представления файлов с отчетной датой 01 февраля 2025 года — не позднее 05 марта 2025 года.

Указанные изменения утверждены вступают в силу с 1 января 2025 года.

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