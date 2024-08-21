Изменения пенсионной системы в Украине: в Кабмине рассказали подробности — Finance.ua

Изменения пенсионной системы в Украине: в Кабмине рассказали подробности Сегодня 13:03 — Личные финансы

Изменения пенсионной системы в Украине: в Кабмине рассказали подробности

Пенсии в Украине могут начислять иначе — в Кабмине хотят ввести накопительное пенсионное обеспечение, и соответствующий проект закона (№ 9212) из ​​Верховной Рады вернули на доработку, а впоследствии правительство внесло в него рекомендованные поправки. Законопроект по пенсиям может быть внесен в парламент в сентябре.

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Чиновники комплексно подошли к законопроекту, поскольку должна быть целая система компонентов, а отдельная составляющая не будет работать.

Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью «Укринформу».

Чиновница добавила, что пенсионная система Украины, как и многих других государств, предусматривает несколько компонентов:

обязательную накопительную;

добровольную накопительную;

солидарную.

Жолнович добавила, что в нашей стране еще хотят внедрить профессиональную накопительную систему.

«Теперь мы проектируем систему, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые каждый месяц платил. Это будет конвертироваться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году», — сказала министр.

По ее словам, если человек работал 35 лет и каждый месяц получали такую ​​среднюю зарплату, какой она тогда была, то в солидарной пенсионной системе может надеяться на получение не менее 30% от заработанной суммы.

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Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы в том году. Совокупно это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. В то же время солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза — ни один банк такого прироста не дает", — добавила член правительства.

Еще Жолнович сказала, что власти планируют ввести профессиональные накопления с 2026 года. «Под это уже разработан соответствующий законопроект. Такое накопление будет сбалансировано уменьшением налоговой нагрузки на работодателя. Тогда человек сможет накопить еще не менее 20% своего заработка в течение жизни. И это уже будет составлять 60%», — подчеркнула она.

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Министр сказала, что в Кабмине законопроекты по пенсиям планируют внести уже в следующем месяце. «Очевидно, их придется проработать с депутатами. В лучшем случае мы сможем их принять в начале 2025 года. Потом понадобится время на IT-решение: нам очень важно избежать привлечения большого количества ручной работы. Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано». Надеюсь, что с 2026 года системы заработают", — поделилась собеседница.

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УНІАН По материалам:

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