Из-за риска вторичных санкций: один из крупнейших в КНР Bank of China прекращает работу с банками рф — Finance.ua
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Из-за риска вторичных санкций: один из крупнейших в КНР Bank of China прекращает работу с банками рф

Фондовый рынок
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Из-за риска вторичных санкций: один из крупнейших в КНР Bank of China прекращает работу с банками рф
Из-за риска вторичных санкций: один из крупнейших в КНР Bank of China прекращает работу с банками рф
Дочерняя структура китайского Bank of China в россии приостанавливает операции с российскими банками, включенными в список подсанкционных лиц.
Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
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Дочерняя структура китайского Bank of China в рф — «Бэнк оф Чайна» — приостановит с 24 июня операции с российскими банками, включенными в SDN — список США (подсанкционные лица и организации. — Ред.).
Согласно комментариям от источников в китайском банке, решение связано с опасениями перед вторичными санкциями.
«Бэнк оф Чайна» с 24 июня прекращает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN List США, банк продолжит работу с неподсанкционными кредитными организациями.
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«Маршрутизация платежей осуществляется через ностро-счета банка в подразделениях Bank of China в КНР» — уточняется по поводу предоставления услуг по переводу денежных средств из рф в Китай.
Напомним, после визита путина в Китай в приграничных регионах этой страны были созданы специально уполномоченные банки, которые позволяют российским фирмам открывать счета нерезидентов.
По материалам:
УНН
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