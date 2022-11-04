Из-за отключения электроэнергии в Киевской области возможны перебои с водоснабжением — ОВА — Finance.ua
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Из-за отключения электроэнергии в Киевской области возможны перебои с водоснабжением — ОВА

Личные финансы
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Из-за отключения электроэнергии в Киевской области возможны перебои с водоснабжением — ОВА
Из-за отключения электроэнергии в Киевской области возможны перебои с водоснабжением — ОВА
Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в Киевской области могут наблюдаться перебои с водоснабжением.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
«Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды. Мы сопротивляемся и боремся с коварным врагом. Наша выдержка и сплоченность — это путь к победе», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины утром 4 ноября в Киеве были лишены электроснабжения 450 тысяч квартир: это больше, чем в предыдущие дни.
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал энергокомпании делать стабилизационные отключения света справедливыми и предсказуемыми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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