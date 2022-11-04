Из-за отключения электроэнергии в Киевской области возможны перебои с водоснабжением — ОВА Сегодня 16:10 — Личные финансы

Из-за отключения электроэнергии в Киевской области возможны перебои с водоснабжением — ОВА

Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в Киевской области могут наблюдаться перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды. Мы сопротивляемся и боремся с коварным врагом. Наша выдержка и сплоченность — это путь к победе», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины утром 4 ноября в Киеве были лишены электроснабжения 450 тысяч квартир: это больше, чем в предыдущие дни.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал энергокомпании делать стабилизационные отключения света справедливыми и предсказуемыми.

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