Из Варшавы в Раву-Русскую будут курсировать дизель-поезда: первый отправится 14 октября — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из Варшавы в Раву-Русскую будут курсировать дизель-поезда: первый отправится 14 октября

16
Из Варшавы в Раву-Русскую будут курсировать дизель-поезда: первый отправится 14 октября
Из Варшавы в Раву-Русскую будут курсировать дизель-поезда: первый отправится 14 октября
Первый поезд сообщением «Варшава — Рава-Русская» отправится в рейс из столицы Польши 14 октября.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные польской железнодорожной компании PKP.
Отмечается, что с вокзала Варшава-Восточная поезд будет отправляться в 21:45, прибытие на станцию ​​Рава-Русская во Львовской области будет в 05:15. Он будет следовать через станцию ​​Люблин-Главный.
Читайте также
В обратном направлении поезд отправится в первый рейс 15 октября. Отправка пройдет в 11:00, прибытие в Варшаву — в 17:29.
Продолжительность поездки из Польши составит 6,5 часов, из Украины — 7,5 часов. На маршруте будет задействован дизель-поезд компании SKPL.
Напомним, весной Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщало, что SKPL запустит рейсы из Варшавы в Раву-Русскую с 1 июня.
В ведомстве отмечали, что эти поезда должны стать еще одним путем возвращения украинцев из польской столицы домой и разгрузить автомобильные пункты пропуска.
Читайте также
Позже SKPL отметила, что получила разрешение на возможность выполнения рейсов по маршруту, однако мероприятия организационно-правового характера еще продолжались, поэтому запуск нового сообщения анонсировали как минимум на осень.
В свою очередь «Укрзализныця» указывала, что поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Центр транспортних стратегій
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.