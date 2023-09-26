Из Варшавы в Раву-Русскую будут курсировать дизель-поезда: первый отправится 14 октября — Finance.ua

Из Варшавы в Раву-Русскую будут курсировать дизель-поезда: первый отправится 14 октября Сегодня 07:09

Из Варшавы в Раву-Русскую будут курсировать дизель-поезда: первый отправится 14 октября

Первый поезд сообщением «Варшава — Рава-Русская» отправится в рейс из столицы Польши 14 октября.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные польской железнодорожной компании PKP.

Отмечается, что с вокзала Варшава-Восточная поезд будет отправляться в 21:45, прибытие на станцию ​​Рава-Русская во Львовской области будет в 05:15. Он будет следовать через станцию ​​Люблин-Главный.

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В обратном направлении поезд отправится в первый рейс 15 октября. Отправка пройдет в 11:00, прибытие в Варшаву — в 17:29.

Продолжительность поездки из Польши составит 6,5 часов, из Украины — 7,5 часов. На маршруте будет задействован дизель-поезд компании SKPL.

Напомним, весной Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщало, что SKPL запустит рейсы из Варшавы в Раву-Русскую с 1 июня.

В ведомстве отмечали, что эти поезда должны стать еще одним путем возвращения украинцев из польской столицы домой и разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Позже SKPL отметила, что получила разрешение на возможность выполнения рейсов по маршруту, однако мероприятия организационно-правового характера еще продолжались, поэтому запуск нового сообщения анонсировали как минимум на осень.

В свою очередь «Укрзализныця» указывала, что поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.

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Центр транспортних стратегій По материалам:

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