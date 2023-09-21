В «Укрзализныце» рассказали об изменениях в групповых заказах на поездки — Finance.ua

В «Укрзализныце» рассказали об изменениях в групповых заказах на поездки Сегодня 10:36 — Личные финансы

В «Укрзализныце» рассказали об изменениях в групповых заказах на поездки

Продолжая цифровизацию своих привычных услуг, Укрзализныця переводит сбор заявок на поездки групп от 10 человек полностью в электронный формат.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Facebook.

«Это позволит создать централизованную очередь заявок, пассажир будет получать четкое понимание статуса своего заказа и не будет необходимости лишний раз ехать в кассу», — говорится в сообщении.

Раньше, чтобы оформить групповые билеты, нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала для ручного заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем осуществить оплату услуги.

Справка Finance.ua:

определенные категории граждан Украины имеют право на проезд в поездах «Укрзализныци» бесплатно или с скидкой. Подробно о том, кто имеет льготный проезд в поездах «Укрзализныци», а кто может ездить бесплатно — читайте здесь;

кстати, «Укрзализныця», учитывая положительный результат эксперимента, продлевает курсирование нового поезда № 119/120 Киев-Хелм;

«Укрзализныця» сейчас работает над интеграцией с приложением «Дія», чтобы сделать невозможной деятельность перекупов на международные рейсы.



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