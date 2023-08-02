Из столицы на закарпатское направление будут курсировать дополнительные рейсы — Finance.ua
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Из столицы на закарпатское направление будут курсировать дополнительные рейсы

Личные финансы
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Из столицы на закарпатское направление будут курсировать дополнительные рейсы
Из столицы на закарпатское направление будут курсировать дополнительные рейсы
В связи с популярностью закарпатского направления Укрзализныця назначила дополнительные поезда по сообщениям Киев — Ужгород и Киев — Винница.
Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.
Укрзализныця назначает дополнительный поезд № 223/224 сообщением Киев — Ужгород. Поезд будет курсировать с 4 августа по четным числам, из Киева в 16:07 и из Ужгорода в 18:29. Время прибытия в Киев — 8:07, в Ужгород — 10:46.
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Также дополнительный рейс будет на сообщении Киев-Винница. Региональный поезд № 765/766 будет отправляться из Киева 5, 6, 12 и 13 августа в 7:55 и прибывать в Винницу в 11:35. В обратном направлении поезд будет отправляться по тем же датам в 12:50 и прибывать в Киев в 16:45.
Напомним, «Укрзализныця» усиливает горное направление дополнительным № 227/228 поездом из Киева через Яремче, Ворохту в Ясиню.
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По материалам:
Finance.ua
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