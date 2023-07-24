«Укрзализныця» предупредила об изменениях в маршруте поезда Киев-Вена — Finance.ua

«Укрзализныця» предупредила об изменениях в маршруте поезда Киев-Вена Сегодня 09:36 — Фондовый рынок

В связи с частыми сбоями в движении поездов в Венгрии компания «Укрзализныця» объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.

Об этом сообщает Telegram-канал «Укрзализныци».

Как сообщили в компании, теперь финальной станцией следования вагонов снова станет Будапешт. В связи с этим пассажирам поезда из Вены в Киев нужно будет добраться до своего места с дополнительной пересадкой.

Такое решение в «Укрзализныце» объяснили тем, что в последнее время коллеги из венгерских и австрийских железных дорог по разным причинам допускают опоздание поездов. Из-за этого в дальнейшем прицепные вагоны, которые следуют по маршруту Киев-Вена-Киев, тоже опаздывают.

«Это ломает расписание движения и подвязку переприцепок наших вагонов сразу в обоих направлениях. Как результат — вагоны прибывают с опозданием на конечные станции, а в случае значительного опоздания вагоны могут следовать только до/из станции Будапешт-Келети», — сказано в сообщении.

Однако «Укрзализныця» уже подготовила необходимые изменения в расписание движения. Они позволят предотвратить ситуации с опозданием вагонов.

Каков план действий в случае опоздания:

Если вы направляетесь в Вену, а вагон из-за опоздания завершает маршрут в Будапеште, пересаживайтесь с вашим билетом на любой поезд в Вену, которые отправляются каждый час со станции Будапешт-Келети. Это та же станция, на которую прибывают вагоны из Киева.

Если вы в Вене, а вагон Вена — Киев из-за задержки завершил поездку в Будапеште — не волнуйтесь: вагоны в Киев отправляются вместе с поездом EC 149 «Хортобадь» Вена — Захонь, но будут прицеплены не в Вене, а в Будапеште.

Итак, в Вене вы можете сесть с билетами в Киев на поезд EC 149 «Хортобадь» Вена — Захонь, который отправляется в 16:42 и проехать в нем до Будапешта. Там пересаживайтесь в прямые вагоны в Киев, которые будут прицеплены к поезду в Будапеште.

Заметим, что в таких случаях для проезда между Будапештом и Веной никаких дополнительных оплат или билетов не требуется. Право на поездку дает билет в украинский вагон. Гарантированное сидячее место можно приобрести дополнительно, но и без резервации вы можете воспользоваться любым местом в поезде, пока оно свободно.

Время поездки между Веной и Будапештом — 2,5 часа.

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