Из Киева в Бучу планируют запустить трамвай — Finance.ua

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Из Киева в Бучу планируют запустить трамвай

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Из Киева в Бучу планируют запустить трамвай
Из Киева в Бучу планируют запустить трамвай
Из-за боевых действий в Киевской области было повреждено 27 тыс. объектов жилой, транспортной и социальной инфраструктуры, которую будут восстанавливать в рамках программы восстановления Киевщины. Среди задач — запуск трамвая сообщением «Киев — Буча — Гостомель — Блиставица».
Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
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«По решению Киевского облсовета, программа комплексного восстановления Киевщины предусматривает запуск до 2027 года трамвайного сообщения „Киев — Буча — Гостомель — Блиставица“. Ожидается, что это снизит нагрузку маршрутных такси на автодорогу, что будет способствовать улучшению трафика на этом участке пути», — сказала Шуляк.
Также она рассказала жилищные планы: восстановление 104 частных жилых домов, полностью разрушенных, а также выкуп по программе «Нова оселя» готовых квартир в новостройках Киевской области для лиц, жилье которых было уничтожено.
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Кроме этого, планируется восстановить многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту и демонтажу. В общей сложности, отметила Шуляк, отстроить планируют 405 домов, из которых 352 подлежат реконструкции и 53 будут строить с нуля.
По направлению восстановления социальной инфраструктуры планируют полностью отстроить четыре школы, шесть детсадов и три заведения профессионально-технического образования. Также планируют создать больницы, которые будут оказывать в плановом и экстренном порядке высокоспециализированную медицинскую помощь в условиях стационара и амбулаторно.
«Речь идет о строительстве и реорганизации КНП КОР „Киевская областная клиническая больница“ и КНП КОР „Киевская областная детская больница“ в больницы областного уровня. Ориентированный бюджет одной областной больницы — 5 млрд грн. Финансирование планируется получить из донорских средств и за счет субвенций из бюджета», — сказала Шуляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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