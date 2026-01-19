Италия впервые задержала танкер теневого флота Сегодня 20:21 — Энергетика

Финансовая полиция Италии задержала в порту Бриндизи судно, прибывшее из территориальных вод россии, по подозрению в нарушении европейских санкций против рф. Арест судна с 33 тоннами черного металла был санкционирован судом Бриндизи.

По данным правоохранителей, проверки выявили «серьезные несоответствия, подделки и изменения в бортовой документации, касающиеся места стоянки и проведения операций по погрузке груза». Анализ данных электронной навигационной системы (Ecdis) показал, что судно находилось в санкционированном порту Новороссийск с 13 по 16 ноября 2025 г., где осуществляло запрещенные загрузочные операции. По данным портала Marinetraffic, речь о судне HIZIR REIS под флагом Тувалу, которое перед прибытием в Италию вновь заходило в новороссийский порт.

Итальянская финансовая полиция также установила, что система автоматической идентификации (AIS) судна была отключена вблизи Новороссийска, «вероятно, с целью избежать геолокации и воспрепятствовать контролю со стороны компетентных органов».

Под следствием в настоящее время находятся четыре человека: импортер, судовладелец и два члена экипажа, обвиняемые в совместном нарушении ограничительных мер ЕС.

Ранее Германия не разрешила пройти через свои воды в Балтийское море танкеру Tavian, который относят к российскому «теневому флоту».

Федеральная полиция остановила ходившее под флагом Камеруна судно утром 10 января из-за подозрений в фальшивой регистрации и использовании поддельного идентификационного номера. Выяснилось, что речь идет о 27-летнем «танкере-зомби», который уже сменил 13 названий. Ранее он был известен как Tia и Arcusat.

Судно планировало пройти через Балтику в Санкт-Петербург, где находятся крупные нефтяные терминалы. Федеральная полиция Германии направила на Tavian вертолет и потребовала от экипажа предоставить документы с идентификационными данными. Проверка подтвердила подозрения, и танкеру отказали во входе в немецкие воды. Он развернулся на север и на данный момент идет в сторону Норвежского моря. Оттуда недалеко от Мурманска — еще одного российского нефтяного порта.

