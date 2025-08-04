Италия оштрафовала компанию Shein на €1 миллион — Finance.ua

Италия оштрафовала компанию Shein на €1 миллион
Антимонопольное управление Италии (AGCM) заявило в понедельник о наложении штрафа в размере одного миллиона евро на компанию Infinite Styles Services Co Ltd, управляющую торговыми веб-сайтами Shein в Европе, за введение в заблуждение покупателей заявлениями об экологичности в рекламе и продаже продукции бренда быстрой моды.
Об этом сообщает ANSA.
По словам регулятора, разделы на веб-сайте компании под названием #SHEINTHEKNOW, evoluSHEIN и «Социальная ответственность» содержат экологические утверждения, являющиеся нечеткими, общими и/или чрезмерно категоричными, а в некоторых случаях обманчивыми или неполными.
Читайте также
«Экологические утверждения в разделе #SHEINTHEKNOW относительно „проектирования циркулярной системы“ или возможности переработки продуктов были признаны либо ложным, либо по крайней мере вводящими в заблуждение», — заявили в управлении.
В AGCM подчеркнули, что утверждения, которые использует Shein для презентации, описания и продвижения одежды из линейки evoluSHEIN by Design, подчеркивают использование «экологических» волокон, не указывая четко весомые экологические преимущества этих продуктов в течение их жизненного цикла и не объясняя, что эта линейка составляет незначительную долю от общего ассортимента бренда Shein.
Итальянский регулятор отметил, что представленные утверждения могут побуждать потребителей считать, что коллекция evoluSHEIN by Design изготовлена исключительно из «экологических» материалов, а также что продукты Shein полностью подлежат переработке — утверждение, не соответствующее действительности, учитывая использование волокна и современных систем переработки.
Там добавили, что заявления Shein о намерении сократить выбросы парниковых газов на 25% к 2030 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году представлены в разделе «Социальная ответственность» в нечеткой и общей форме и противоречат фактическому увеличению выбросов парниковых газов компанией в 2023 и2024 годах.
Поделиться новостью