Италия оштрафовала компанию Shein на €1 миллион — Finance.ua

Италия оштрафовала компанию Shein на €1 миллион Сегодня 21:21 — Фондовый рынок

Италия оштрафовала компанию Shein на €1 миллион

Антимонопольное управление Италии (AGCM) заявило в понедельник о наложении штрафа в размере одного миллиона евро на компанию Infinite Styles Services Co Ltd, управляющую торговыми веб-сайтами Shein в Европе, за введение в заблуждение покупателей заявлениями об экологичности в рекламе и продаже продукции бренда быстрой моды.

Об этом сообщает ANSA.

По словам регулятора, разделы на веб-сайте компании под названием #SHEINTHEKNOW, evoluSHEIN и «Социальная ответственность» содержат экологические утверждения, являющиеся нечеткими, общими и/или чрезмерно категоричными, а в некоторых случаях обманчивыми или неполными.

«Экологические утверждения в разделе #SHEINTHEKNOW относительно „проектирования циркулярной системы“ или возможности переработки продуктов были признаны либо ложным, либо по крайней мере вводящими в заблуждение», — заявили в управлении.

В AGCM подчеркнули, что утверждения, которые использует Shein для презентации, описания и продвижения одежды из линейки evoluSHEIN by Design, подчеркивают использование «экологических» волокон, не указывая четко весомые экологические преимущества этих продуктов в течение их жизненного цикла и не объясняя, что эта линейка составляет незначительную долю от общего ассортимента бренда Shein.

Читайте также Temu и Shein теряют миллионы клиентов в США из-за действий Трампа

Итальянский регулятор отметил, что представленные утверждения могут побуждать потребителей считать, что коллекция evoluSHEIN by Design изготовлена исключительно из «экологических» материалов, а также что продукты Shein полностью подлежат переработке — утверждение, не соответствующее действительности, учитывая использование волокна и современных систем переработки.

Там добавили, что заявления Shein о намерении сократить выбросы парниковых газов на 25% к 2030 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году представлены в разделе «Социальная ответственность» в нечеткой и общей форме и противоречат фактическому увеличению выбросов парниковых газов компанией в 2023 и2024 годах.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.