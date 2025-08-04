Италия оштрафовала компанию Shein на €1 миллион — Finance.ua
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Италия оштрафовала компанию Shein на €1 миллион

Фондовый рынок
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Италия оштрафовала компанию Shein на €1 миллион
Италия оштрафовала компанию Shein на €1 миллион
Антимонопольное управление Италии (AGCM) заявило в понедельник о наложении штрафа в размере одного миллиона евро на компанию Infinite Styles Services Co Ltd, управляющую торговыми веб-сайтами Shein в Европе, за введение в заблуждение покупателей заявлениями об экологичности в рекламе и продаже продукции бренда быстрой моды.
Об этом сообщает ANSA.
По словам регулятора, разделы на веб-сайте компании под названием #SHEINTHEKNOW, evoluSHEIN и «Социальная ответственность» содержат экологические утверждения, являющиеся нечеткими, общими и/или чрезмерно категоричными, а в некоторых случаях обманчивыми или неполными.
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«Экологические утверждения в разделе #SHEINTHEKNOW относительно „проектирования циркулярной системы“ или возможности переработки продуктов были признаны либо ложным, либо по крайней мере вводящими в заблуждение», — заявили в управлении.
В AGCM подчеркнули, что утверждения, которые использует Shein для презентации, описания и продвижения одежды из линейки evoluSHEIN by Design, подчеркивают использование «экологических» волокон, не указывая четко весомые экологические преимущества этих продуктов в течение их жизненного цикла и не объясняя, что эта линейка составляет незначительную долю от общего ассортимента бренда Shein.
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Итальянский регулятор отметил, что представленные утверждения могут побуждать потребителей считать, что коллекция evoluSHEIN by Design изготовлена исключительно из «экологических» материалов, а также что продукты Shein полностью подлежат переработке — утверждение, не соответствующее действительности, учитывая использование волокна и современных систем переработки.
Там добавили, что заявления Shein о намерении сократить выбросы парниковых газов на 25% к 2030 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году представлены в разделе «Социальная ответственность» в нечеткой и общей форме и противоречат фактическому увеличению выбросов парниковых газов компанией в 2023 и2024 годах.
По материалам:
Укрінформ
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