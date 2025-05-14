IT-сектор Украины стабилизировался и приносит 3% добавленной стоимости экономики — исследование — Finance.ua
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IT-сектор Украины стабилизировался и приносит 3% добавленной стоимости экономики — исследование

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IT-сектор Украины стабилизировался и приносит 3% добавленной стоимости экономики — исследование
IT-сектор Украины стабилизировался и приносит 3% добавленной стоимости экономики — исследование
Несмотря на войну, ІТ-сектор Украины стабилизировался и обеспечивает около 3% ВВП. Основу рынка составляют программирование, консалтинг и обработка данных.
Об этом говорится в отчете, подготовленном Институтом экономических исследований (ИЭИ) в сотрудничестве с German Economic Team (GET).
Согласно исследованию, за последние три года ІТ-сектор стабильно дает около 3% валовой добавленной стоимости украинской экономики (ВДВ).
Речь идет именно об ІТ-секторе:
  • ІТ-услуги (в том числе программирование);
  • продажа IT-software;
  • hardware и услуг по ремонту;
  • производство, связанное с сектором IT.
Сфера телекоммуникаций в данное исследование не включалась.
IT-сектор Украины стабилизировался и приносит 3% добавленной стоимости экономики — исследование
Исследователи подчеркивают, что полномасштабная война россии против Украины оказала существенное влияние на ІТ-сектор: его роль в экономике ослабла из-за сбоев в работе, повреждения инфраструктуры и снижения спроса из-за рубежа на фоне глобальной нестабильности и сравнительно стабильных показателей госбюджета. Если в 2021 году вклад отрасли в валовую добавленную стоимость (ВДС) составил 3,9%, то в 2022—2024 годах он стабилизировался на уровне 3%.
Согласно последним доступным данным за 2023 год, основную долю ВДС в секторе (55%) сформировали программирование и ІТ-консалтинг. Еще около 25% пришлось на оптовую торговлю компьютерной техникой, программным обеспечением и сопутствующими товарами.
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Средние и крупные ІТ-компании стали основными драйверами стоимости производства в секторе. Микрокомпании, большинство из которых — ФЛП (269 тыс. из 278 тыс.), преимущественно работают на субподряде. Их доля в производстве упала с 62% в 2020 году до 9% в 2023 году.
Это связано с эффектом Дія. City: ІТ-специалисты остаются ФЛПами, но часть дохода получают как наемные работники, пользуясь налоговыми льготами и бронированием от мобилизации. В результате производство концентрируется в более крупных компаниях без уменьшения количества предпринимателей.
Эффект Дія. City привел к изменению формата занятости в ІТ-секторе: многие специалисты, ранее работавшие как ФЛП, стали штатными работниками или гиг-контрактниками в компаниях-резидентах.
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ІТ-сектор демонстрирует рост производства для госзаказов и более высокую производительность по сравнению с экономикой в ​​целом. Производительность выросла в малых, средних и крупных компаниях, в то время как в микрокомпаниях зафиксировано 10-кратное падение стоимости производства.
Уровень занятости в ІТ остался стабильным даже во время войны. Конкуренция за вакансии высока — в среднем 27 кандидатов на одно место, тогда как по экономике этот показатель составляет около 7.
В 2024 году зарплаты ІТ-специалистов выросли на 26% по сравнению с предыдущим годом и на 40% относительно довоенного уровня. Средний доход составляет около $2500 в месяц и продолжает расти.
IT-сектор Украины стабилизировался и приносит 3% добавленной стоимости экономики — исследование
Также в 2024 году экспорт ІТ-сектора вырос на 3%. Это ниже темпов роста экспорта Украины за 2024 год, которые составляли 15%. Таким образом, доля ІТ от общего экспорта упала до 14% в прошлом или до $6,5 млрд.
IT-сектор Украины стабилизировался и приносит 3% добавленной стоимости экономики — исследование
В 2024 году налоговый взнос ІТ-сектора несколько уменьшился по сравнению с предыдущим годом, но существенно вырос по отношению к 2022-му. Доля сектора в общих налоговых поступлениях составляет 2,7%.
В числе лидеров остаются EPAM, SoftServe и GlobalLogic. В топ-5 вошла AJAX Systems, вытеснив Ciklum из списка крупнейших компаний.
По материалам:
Діло
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