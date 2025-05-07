Изменения в ІТ-экспорте 2024: самые популярные стеки и индустрии — Finance.ua

Изменения в ІТ-экспорте 2024: самые популярные стеки и индустрии Сегодня 13:02

Изменения в ІТ-экспорте 2024: самые популярные стеки и индустрии

ІТ-индустрия продолжает поддерживать экономику Украины: ІТ является лидером в экспорте услуг в 2024 году.

Об этом сообщает GlobalLogic со ссылкой на данные Национального банка.

«ІТ остается крупнейшим экспортером услуг и вторым крупнейшим экспортером в целом. В 2024 году экспорт IT-услуг принес украинской экономике $6,45 млрд», — говорится в сообщении.

В топе технологий, на которые пришелся экспорт услуг в 2024 — ІТ, аналитика, кибербезопасность, встроенные технологии.

Топ индустрий, проекты для которых занимают наибольшую долю экспорта в 2024 году: автомобильная отрасль, здравоохранение, медиа, промышленность.

Топ стран по объемам экспорта в 2024 году: США, Израиль, Великобритания, Польша, Германия, Япония.

В 2025 году все еще актуален спрос на развитие ИИ. По данным IDC Research , инвестиции компаний в ИИ-решения и его интеграцию до 2028 года будут только расти.

Список крупнейших стран-импортеров украинских решений, по прогнозам компании, в 2025 году останется неизменным. Ожидается дальнейший рост спроса из Японии.

Напомним, почти 2,5 тыс. ІТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. Большая часть соискателей снижала свои зарплатные ожидания. В Украине это сделали 43% искавших работу, за рубежом — 39%. Это практиковали специалисты всех тайтлов.

Украинские айтишники и в Украине, и за рубежом испытывают одинаковые трудности в поиске работы. Самое тяжелое для соискателей работы — отсутствие фидбека от компаний и большая конкуренция за рабочие места, а для компаний — низкий профессиональный уровень кандидатов.

В первом квартале 2025 года на Djinni опубликовали более 26 тысяч вакансий — это на 10% больше, чем в Q4 2024 года, и на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В большинстве категорий зарплаты в основном снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance.

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