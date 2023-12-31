Истекает период, когда украинцы в Польше могли пользоваться украинскими правами — Finance.ua

Истекает период, когда украинцы в Польше могли пользоваться украинскими правами Сегодня 09:17 — Личные финансы

Истекает период, когда украинцы в Польше могли пользоваться украинскими правами

31 декабря 2023 года истекает период, когда украинцы в Польше могли пользоваться украинскими правами. С 1 января 2024 года дается шесть месяцев на обмен украинских водительских удостоверений на польские.

Что нужно учесть украинцам с временной защитой в Польше, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на uapl.info

Согласно польскому закону «Об особом порядке функционирования транспорта и морского хозяйства в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины», украинские мигранты в Польше имеют право использовать украинские водительские удостоверения до 31 декабря 2023 года. Также было разрешено пользоваться просроченными правами.

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Согласно польскому законодательству, иностранцы, находящиеся на территории страны более 6 месяцев, должны обменивать права на польские.

Но украинцы, имеющие статус временной защиты (PESEL UKR), могут пользоваться украинскими правами, по крайней мере, до 4 марта 2024 года. Если польские власти продлят временную защиту для украинцев до 2025 года, то и срок легального использования украинских водительских документов будет продлен. Если защита не будет продлена, тогда также необходимо заменить права в течение 6 месяцев.

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Обмен производится в соответствующих территориальных подразделениях (Wydział komunikacji) по месту фактического нахождения личности. Предстоит уплатить административный сбор — 100 злотых (965 грн) и сбор за подтверждение украинским консулом факта выдачи украинского водительского удостоверения (125 злотых — 1206 грн).

В Чехии с 1 января 2024 года регистрация автомобилей с украинскими номерами становится обязательной. Если не оформить регистрацию транспортного средства в специальном реестре до конца года, это будет считаться правонарушением и наказываться штрафом.

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