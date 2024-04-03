Исследователи создали систему, которая находит ошибки в ответах ИИ — Finance.ua

Исследователи создали систему, которая находит ошибки в ответах ИИ Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Исследователи создали систему, которая находит ошибки в ответах ИИ

Исследователи из Google DeepMind и Стэнфордского университета представили новую систему автоматизированной оценки SAFE, которая анализирует ответы, предоставленные искусственным интеллектом, и ищет ошибочные.

Проверка ответов чат-ботов с искусственным интеллектом — крайне непростой процесс, который полагается в значительной степени на живых людей — аннотаторов. SAFE, разработанная учеными в области ИИ, не только позволяет легко масштабировать процесс проверки, но и демонстрирует лучшую производительность, говорится в статье исследователей, доступной на arXiv.

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В рамках исследования специалисты использовали до тринадцати языковых моделей, охватывающих четыре семейства моделей, включая Gemini, GPT, Claude и PaLM-2. Процесс проверки предусматривал сложную многоэтапную систему рассуждения, в которой оценивали каждый факт, предоставленный ИИ, в контексте результатов поиска.

С помощью этих крупных речевых моделей (LLM) исследователи сформировали набор данных из около 16 тысяч отдельных фактов. Затем каждый факт независимо проверялся на точность с помощью поиска Google. Также проверялась релевантность отдельных фактов по данному запросу. В 72% случаев оценки ответов SAFE совпадали с оценками людей-аннотаторов. В целенаправленном анализе 100 спорных фактов определения SAFE были правильными в 76% случаев.

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Посредством такой проверки удалось значительно повысить точность моделей. В частности, GPT-4-Turbo достиг уровня фактической точности в 95%. Эта система также позволяет повышать правдивость и надежность информации, созданной LLM, уменьшая затраты на этот процесс. По словам исследователей, система в 20 раз дешевле аннотаций, созданных людьми.

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