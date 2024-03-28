Zoom запускает Workplace: новую масштабную платформу с искусственным интеллектом для коллективной работы — Finance.ua
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Zoom запускает Workplace: новую масштабную платформу с искусственным интеллектом для коллективной работы

Технологии&Авто
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Zoom запускает Workplace: новую масштабную платформу с искусственным интеллектом для коллективной работы
Zoom запускает Workplace: новую масштабную платформу с искусственным интеллектом для коллективной работы
Zoom представил новую Zoom Workplace — платформу для совместной работы на основе искусственного интеллекта и с возможностями Zoom AI Companion.
Об этом говорится в официальном блоге на сайте компании.
Zoom Workplace предоставляет возможность выбора и позволяет клиентам оптимизировать работу с помощью API, SDK и более 2500 интеграций в Zoom App Marketplace, включая интеграцию с Microsoft, Google и другими.

Новые функции

  • Zoom Workplace работает на базе Zoom AI Companion. Это ИИ-помощник, который поможет повысить производительность в течение рабочего дня благодаря высококачественным и точным результатам. В Zoom отмечают, что транскрипция AI Companion выполнялась с точностью 95% и он давал результаты, которые были в четыре раза быстрее, чем веб-версия ChatGPT-4.
  • Ask AI Companion будет создавать материалы для подготовки к митингам, составлять повестку и генерировать идеи.
  • Появится Zoom Team Chat — место, где можно создавать группы каналов и делиться ими с коллегами, одновременно работать в доске и общаться в чате.
  • Новые возможности совместного редактирования и управления разрешениями для Microsoft OneDrive и Google Drive.
  • Умные бейджи с именами, позволяющими другим участникам встречи видеть имя человека в Zoom Room.
  • Обновленный ИИ для Zoom Phone. Он будет резюмировать митинги и получать ключевую информацию из голосовой почты и SMS-сообщений.
  • Введут больше возможностей платформы Workvivo, которую Zoom приобрели в прошлом году. Она будет транслировать важные обновления, новости и события сотрудникам на устройствах, сертифицированных Zoom для Zoom Rooms.
По материалам:
Sundries
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