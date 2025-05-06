Использование ИИ может привести к росту мирового ВВП на 1 п.п. ежегодно — исследование — Finance.ua
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Использование ИИ может привести к росту мирового ВВП на 1 п.п. ежегодно — исследование

Технологии&Авто
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Использование искусственного интеллекта может ускорить глобальный экономический рост на 15 процентных пунктов (п.п.) до 2035 года, то есть ежегодно к темпам увеличения глобального ВВП прибавится 1 п.п.
Об этом говорится в результатах исследования «Ценность в движении» PricewaterhouseCoopers (PwC).
Согласно обнародованному пресс-службой компании исследованию, существует несколько сценариев относительно влияния искусственного интеллекта на мир и общество.
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Согласно альтернативным сценариям, которые анализировала PwC, при низком доверии и слабом взаимодействии дополнительный рост экономики от ИИ может замедлиться до 8%, а при самом консервативном варианте — лишь до 1%.
Исследование показало, что стремительная трансформация экономики уже началась. По данным PwC, бизнес ощущает один из самых высоких уровней давления за последние 25 лет в 17 из 22 глобальных секторов. При этом $7,1 трлн доходов будут перераспределены между компаниями только в 2025 году, даже без учета недавнего повышения тарифов и пошлин.
Исследователи предполагают, что в течение следующего десятилетия индустрии кардинально изменят подходы к удовлетворению своих клиентов.
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«Это, в свою очередь, приведет к появлению новых „сфер“, выходящих за пределы традиционных отраслей. К примеру, развитие электромобилей объединяет поставщиков электроэнергии, аккумуляторов, технологические компании и других игроков в один кластер мобильности вместе с автопроизводителями», — объясняют в PwC.
Впрочем, по данным PwC, несмотря на потенциал ИИ, возможные последствия климатических изменений могут наложить на экономику определенные ограничения. Моделирование показывает, что экологические риски могут снизить мировой ВВП на 7% в 2035 году по сравнению с тем уровнем, которого он мог бы достичь при других условиях.
Интенсивное использование ИИ приведет к увеличению потребления энергии центрами обработки данных. Однако умеренное применение и стремление к энергоэффективности может смягчить этот эффект. PwC прогнозирует нейтральное влияние ИИ на энергопотребление и выбросы при условии, что каждое дополнительное процентное внедрение технологии будет способствовать разработке решений, которые хотя бы незначительно — на 0,1% - будут уменьшать энергоемкость процессов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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