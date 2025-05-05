Тарифы Трампа заставляют Volvo перенести производство в США — Finance.ua

Тарифы Трампа заставляют Volvo перенести производство в США Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Volvo готовится к серьезным изменениям в своей глобальной производственной стратегии. Из-за планов бывшего президента Дональда Трампа вернуть высокие импортные пошлины на автомобили компания решила перенести производство одной из будущих моделей на территорию США.

Политика изменяет географию автопрома

Риторика Трампа относительно возврата пошлины в размере 100% на импорт из Китая повлекла за собой волну изменений среди автопроизводителей. Компании, имеющие производственные мощности в КНР, вынуждены адаптироваться к потенциальному росту затрат и логистическим рискам. Volvo, принадлежащая китайской Geely, не стала исключением.

Чтобы избежать тарифных ограничений, бренд объявил о начале производства нового электромобиля на заводе в Чарлстоне (Южная Каролина). Этот шаг поможет сохранить конкурентоспособность и в то же время будет способствовать локализации производства.

Что известно о новой модели Volvo

Хотя компания официально не раскрывает все подробности, речь идет об электрическом седане или кроссовере, который будет частью новой линейки моделей Volvo для глобального рынка. Ожидается, что новинка получит передовые технологии, включая платформу SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанную совместно с Geely.

Почему США

Американский авторынок остается ключевым для Volvo. В 2023 году компания зафиксировала рост продаж более чем на 25% в США, что делает этот регион вторым по объемам сбыта после Европы. Производство на месте позволяет компании не только сэкономить на пошлинах, но и реагировать быстрее на изменения потребительского спроса.

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Кроме того, штат Южная Каролина активно поддерживает автопроизводителей, предоставляя налоговые льготы и инвестиции в инфраструктуру, что делает регион привлекательным для бизнеса.

Преимущества и вызовы

Перенос производства в США дает Volvo возможность:

избежать пошлин;

улучшить логистику;

создать рабочие места в Америке;

улучшить имидж бренда на местном рынке.

Однако компании придется столкнуться с вызовами, такими как более высокие затраты на рабочую силу, потребность в переобучении персонала и налаживании новых цепочек поставок.

Volvo — не первый и не последний автопроизводитель, адаптирующий свою стратегию к меняющейся геополитической ситуации. Решение начать производство в США не только экономически целесообразно, но и политически выгодно. Это показывает, как таможенная политика способна изменять глобальные индустриальные ландшафты.

autodosug По материалам:

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