Volvo прекращает продажи седана S90 в США: в чем причина — Finance.ua

Volvo прекращает продажи седана S90 в США: в чем причина
Седан Volvo S90 перестанут продавать в США. Причиной отказа от флагманской модели стали новые высокие пошлины на импортные автомобили.
Об этом сообщает издание Automotive News.
Дональд Трамп частично отсрочил пошлины на 90 дней, но Volvo S90 от этого не выиграет.
Дело в том, что большой седан производится только в Китае. Это единственная модель марки, импортируемая в США из КНР.
Как известно, пошлины Трампа на товары из Китая уже достигли 145%. Конечно, это сделало седан Volvo S90 неконкурентоспособным на рынке США.
Для справки: сейчас цена Volvo S90 стартует с $58 300 за вариант с 2,0-литровым 299-сильным турбомотором.
Впрочем, стоит отметить, что новые тарифы Трампа только подтолкнули Volvo к более быстрому прекращению продаж S90 в Штатах.
Модель не была массовой, ведь за 2024 год там продали только 1364 этих седана, а за первый квартал 2025-го — 377.
Седан Volvo S90 выпускается с 2016 года, и вскоре его жизненный цикл завершится. Следовательно, в любом случае модель скоро прекратят выпускать и продавать.
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