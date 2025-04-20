Volvo прекращает продажи седана S90 в США: в чем причина — Finance.ua
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Volvo прекращает продажи седана S90 в США: в чем причина

Технологии&Авто
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Volvo прекращает продажи седана S90 в США: в чем причина
Volvo прекращает продажи седана S90 в США: в чем причина
Седан Volvo S90 перестанут продавать в США. Причиной отказа от флагманской модели стали новые высокие пошлины на импортные автомобили.
Об этом сообщает издание Automotive News.
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Дональд Трамп частично отсрочил пошлины на 90 дней, но Volvo S90 от этого не выиграет.
Дело в том, что большой седан производится только в Китае. Это единственная модель марки, импортируемая в США из КНР.
Как известно, пошлины Трампа на товары из Китая уже достигли 145%. Конечно, это сделало седан Volvo S90 неконкурентоспособным на рынке США.
Для справки: сейчас цена Volvo S90 стартует с $58 300 за вариант с 2,0-литровым 299-сильным турбомотором.
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Впрочем, стоит отметить, что новые тарифы Трампа только подтолкнули Volvo к более быстрому прекращению продаж S90 в Штатах.
Модель не была массовой, ведь за 2024 год там продали только 1364 этих седана, а за первый квартал 2025-го — 377.
Седан Volvo S90 выпускается с 2016 года, и вскоре его жизненный цикл завершится. Следовательно, в любом случае модель скоро прекратят выпускать и продавать.
По материалам:
Фокус
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