Volvo модернизировал процесс зарядки электромобилей и гибридов — Finance.ua

Volvo модернизировал процесс зарядки электромобилей и гибридов Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

Volvo модернизировал процесс зарядки электромобилей и гибридов

Автомобили Volvo 2026 модельного года получат два технических обновления: пользовательский интерфейс нового поколения и сверхбыструю платформу Snapdragon Cockpit Platform от Qualcomm Technologies, Inc. Гораздо более быстрая и более чувствительная информационно-развлекательная система интегрируется в модели XC40, EX40, EC40.

Кроме того, EX30, EX40 и EC40 в Европе будут иметь технологию Plug & Charge для более удобного процесса зарядки на общественных зарядных станциях.

Volvo Car UX, пользовательский интерфейс нового поколения представлен в моделях EX30, EX90 и новом XC90. Volvo Car UX разработана для безопасного и приятного взаимодействия с центральным информационно-развлекательным экраном авто. Благодаря нескольким встроенным сервисам Google он более персонализирован, чем предшественник.

Приложения и функции, которыми чаще всего пользуетесь владелец, например карты, мультимедиа и телефон, можно вывести на главный экран для более быстрого доступа. По схожей логике и в зависимости от ситуации контекстная панель меняет то, что видит владелец. Отображает последние использованные приложения. Дисплей водителя, расположенный непосредственно перед водителем, также обновлен. Он стал больше и более четким, а навигация — более понятной.

Новым Volvo Car UX авто будут оснащены уже в этом году. Миллионы Volvo со встроенным Google получат пользовательский интерфейс нового поколения с помощью удаленного обновления ПО. Позже, в 2025 году, примерно 2,5 миллиона владельцев во всем мире получат обновление на выпущенных еще в 2020 году автомобилях.

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EX90 и EX30 получили еще одно обновление — платформу Snapdragon Cockpit следующего поколения. Она делает существующую информационно-развлекательную систему на базе Google Android Auto гораздо более быстрой и более чувствительной. Информационно-развлекательная система в этих моделях станет более чем вдвое быстрее предыдущей. Графика будет генерироваться в десять раз быстрее. Платформа Snapdragon Cockpit также будет добавлена ​​в новую модель внедорожника XC90 в этом году.

Plug & Charge, система проверки подлинности и выставления счетов, появится на EX30, EX40 и EC40 этого года выпуска в Европе. А это значительно упрощенный процесс зарядки.

Plug&Charge настраивается и активируется в автомобиле. Совместимые зарядные станции легко найти с помощью Google Maps на центральном дисплее авто или в приложении Volvo Cars. Станции идентифицируют Volvo и соответствующий способ оплаты, как только владелец подключит зарядный кабель к авто. Зарядка начинается автоматически, без необходимости дополнительных карт или аутентификации, платеж осуществляется без проблем.

Autogeek По материалам:

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