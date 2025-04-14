Испания предлагает ЕС использовать замороженные активы рф для усиления обороны и поддержки Украины — Finance.ua
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Испания предлагает ЕС использовать замороженные активы рф для усиления обороны и поддержки Украины

Казна и Политика
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Испания предлагает ЕС использовать замороженные активы рф для усиления обороны и поддержки Украины
Испания предлагает ЕС использовать замороженные активы рф для усиления обороны и поддержки Украины
Испания предложила создать новый оборонный фонд для предоставления безвозвратных грантов на укрепление оборонных линий Европы и поддержки Украины за счет иммобилизованных активов российского Центрального банка.
Такой призыв звучал от министра экономики Испании Карлоса Куэрпо, пишет Bloomberg.
«Настало время для европейской солидарности, чтобы поддержать Украину и страны на восточном фронте. Мы должны вместе инвестировать в оборону, которая является по-настоящему европейским общественным благом, что приносит пользу нашим гражданам и укрепляет нашу экономическую безопасность», — сказал он в кулуарах встречи со своими коллегами из ЕС в Варшаве.
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На выходных финансовые руководители ЕС изучали пути финансирования усилий по перевооружению региона, поскольку сомнения в приверженности США положениям НАТО о взаимной обороне и растущая угроза со стороны россии подталкивают блок к ускорению своей готовности.
Ограниченность некоторых стран-членов в средствах означает, что ЕС должен найти дополнительные возможности для финансирования и создания новых общеевропейских инструментов.
В отличие от предложенных до сих пор вариантов, основанных только на льготных кредитах, Испания хочет предоставлять также гранты ЕС странам, в частности восточным, более уязвимым к российской угрозе.
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Предложенный Испанией вариант, разработанный в качестве инструмента специального назначения, будет финансироваться на средства вкладов стран-членов, присоединенных к долгу ЕС, а также из фонда спасения Европейского стабилизационного механизма.
Кроме того, Мадрид заявил, что часть обездвиженных активов российского Центрального банка на сумму 200 миллиардов евро, которые хранятся в Европе, также может быть использована для финансирования военных проектов в пользу Украины.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил журналистам после встречи, что Еврокомиссия «готова изучать новые пути и варианты», а фокус Испании на поддержке востока региона «хорошо вписывается в дискуссию, которую мы ведем».
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Выступая вместе с комиссаром, председательствовавший на заседании министр финансов Польши Анджей Доманский заявил, что подавляющее большинство министров считают, что могут понадобиться дополнительные инструменты финансирования обороны. И он назвал «обнадеживающей» солидарность, выраженную некоторыми южными членами блока.
По материалам:
theБабель
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