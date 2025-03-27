Зеленский: Украина хочет оснастить армию за счет замороженных российских активов — Finance.ua

Зеленский: Украина хочет оснастить армию за счет замороженных российских активов Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Зеленский: Украина хочет оснастить армию за счет замороженных российских активов

Украина рассчитывает, что сможет переоснастить армию за счет замороженных российских активов.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Le Figaro

«Нам нужны финансовые гарантии. Мы бы хотели, чтобы замороженные российские активы использовали для оснащения нашей армии. Потому что сильная и крепкая украинская армия будет нашей самой большой гарантией безопасности», — сказал он.

По его словам, еще одной гарантией безопасности могли бы стать современные системы ПВО, которые имеют США и которые позволили бы «полностью закрыть небо».

На вопрос, какой помощи Украина ожидает от Франции, Зеленский отметил, что с Эмманюэлем Макроном его связывает более тесная связь, чем просто между президентами двух стран.

«С Эмманюэлем Макроном мы общаемся практически каждый день. Сегодня в Украине происходят решающие вещи. Наши отношения выходят за рамки тех, которые обычно объединяют двух президентов», — сказал он в интервью французскому изданию.

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«О чем мы будем говорить (на встрече с Макроном. — Ред.)? О конкретных вещах. О том, как лучше поддержать Украину, о том, как увеличить производство дронов. Все наши союзники признают, что в этой сфере мы (украинцы) были быстрыми и очень продуктивными. Но нам все равно нужно сделать больше. И прежде всего быть изобретательными. Потому что у нас меньше артиллерии и снарядов, чем у россии. У кремля есть беспилотники-камикадзе, поставленные Ираном, и артиллерия, и ракеты, поставленные Северной Кореей», — сказал Зеленский.

Группа сенаторов в США обратилась в администрацию президента Дональда Трампа с призывом передать Украине более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Ранее Белый дом использовал только проценты из этих средств для помощи Киеву.

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