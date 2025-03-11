Исландия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительно более EUR2 млн — Finance.ua

Исландия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительно более EUR2 млн
Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины свыше 2 млн евро, после чего общий вклад страны в фонд вырос более чем до 5,6 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
В частности, в течение 2023−2024 годов Исландия провела четыре транша взносов в фонд. На эти средства закупалось необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
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«За соответствующие средства закупается оборудование, которое помогает энергетикам восстанавливать разрушенное врагом и возвращать свет и тепло в дома украинцев. Благодарим Исландию за поддержку и очередной вклад в энергетическую устойчивость Украины», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.
Анонсированные взносы партнеров в Фонд превысили 1 млрд евро. Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
За время своего функционирования Фонд стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливать энергообъекты после российских атак, проводить ремонты, устанавливать новые мощности.
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