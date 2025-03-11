Исландия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительно более EUR2 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Исландия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительно более EUR2 млн

Казна и Политика
3
Исландия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительно более EUR2 млн
Исландия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительно более EUR2 млн
Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины свыше 2 млн евро, после чего общий вклад страны в фонд вырос более чем до 5,6 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
В частности, в течение 2023−2024 годов Исландия провела четыре транша взносов в фонд. На эти средства закупалось необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Читайте также
«За соответствующие средства закупается оборудование, которое помогает энергетикам восстанавливать разрушенное врагом и возвращать свет и тепло в дома украинцев. Благодарим Исландию за поддержку и очередной вклад в энергетическую устойчивость Украины», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.
Читайте также
Анонсированные взносы партнеров в Фонд превысили 1 млрд евро. Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
За время своего функционирования Фонд стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливать энергообъекты после российских атак, проводить ремонты, устанавливать новые мощности.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems