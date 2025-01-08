Помощь Исландии: поддержание устойчивости украинской энергосистемы и восстановление объектов — Finance.ua

Помощь Исландии: поддержание устойчивости украинской энергосистемы и восстановление объектов Сегодня 10:34 — Энергетика

Помощь Исландии: поддержание устойчивости украинской энергосистемы и восстановление объектов

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Они посетили один из энергетических объектов Украины, существенно поврежденный прицельными российскими атаками.

Андарак ознакомил исландскую делегацию с текущей ситуацией в украинской энергосистеме и последствиями последних вражеских атак на энергосектор.

Стороны обсудили приоритетные потребности в энергетическом оборудовании, необходимом для проведения восстановительных работ, а также вопросы наращивания мощностей распределенной генерации и развития альтернативных источников энергии.

«Наращивание мощностей распределенной генерации и использование альтернативных источников энергии — один из ключевых приоритетов Украины. Мы благодарны нашим международным партнерам, в частности Исландии, за поддержку в усилении устойчивости нашей энергосистемы.

Благодаря общим усилиям мы сможем обеспечить стабильность и развитие даже в сложнейших условиях войны.

«Заместитель министра выразил благодарность правительству Исландии за помощь оборудованием, материалами, а также за вклад в Фонд поддержки энергетики Украины, который используется для закупки необходимого энергетического оборудования, что позволяет быстрее ремонтировать и восстанавливать объекты энергетики после атак.

Министр иностранных дел Исландии отметила, что ее страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину и украинскую энергетику, которая продолжает подвергаться российским атакам. Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в частности развитие геотермальной энергетики в Украине и использование опыта Исландии в этой сфере.

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